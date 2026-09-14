신한은행, '땡겨요' 회원 1000만 달성 기념 고객·가맹점 지원 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 14일 땡겨요 회원 1000만명 달성 이벤트를 시작했다.
- 앱 리뷰 작성 시 최대 2000원 쿠폰과 추첨 혜택을 준다.
- 상위 가맹점 지원과 신규 입점 수수료 면제도 시행했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행은 자사 배달 플랫폼 '땡겨요'가 회원 1000만명을 달성함에 따라 고객 및 가맹점 대상 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.
2022년 1월 정식 출시된 땡겨요는 2% 수준의 중개수수료와 소비자 혜택을 바탕으로 서비스를 운영해 왔다. 지방자치단체 협력을 통한 지역화폐 결제 연계 및 지역별 할인 혜택을 도입해 이용 편의를 조정했으며 이번 회원 1000만명 달성을 시점으로 플랫폼 확장을 이어갈 계획이다.
신한은행은 9월 14일부터 한 달간 진행되는 이벤트를 통해 이용자가 앱 내 가맹점 추천 및 글 리뷰를 작성하면 1000원, 포토·영상 리뷰 등록 시 2000원 할인쿠폰을 지급한다. 아울러 가맹점 추천 이용자 중 1000명을 추첨해 1만원 할인쿠폰을 추가 전달한다.
가맹점 지원 방안도 마련했다. 추천 수 상위 1000개 가맹점에 인증 배지와 함께 10만원의 지원금을 제공하며 올해 12월 31일까지 신규 입점하는 가맹점을 대상으로 중개수수료를 면제한다.
신한은행 관계자는 "이용자와 가맹점의 참여로 1000만 회원을 달성했다"며 "향후에도 실질적인 혜택과 지원을 제공하는 플랫폼으로 운용할 것"이라고 전했다.
한편 신한은행은 땡겨요에서 발생하는 주문 및 매출 데이터를 신용평가와 대출 한도 산정에 반영하는 '땡겨요 우수 가맹점 대출'을 지난 8월 출시해 최대 1억원까지 지원하고 있다.
eoyn2@newspim.com