우리금융미래재단, 추석 맞아 저소득 조손가정 7000가구에 물품 지원

AI 핵심 요약beta
- 우리금융미래재단이 1일 조손가정 지원 봉사활동을 했다.
- 임종룡 회장 등 임직원이 행복 꾸러미를 포장했다.
- 7000가구에 명절 생계물품을 순차 배송한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹 우리금융미래재단이 지난 1일 추석을 앞두고 전국 저소득 조손가정 7000가구에 '우리금융 행복 꾸러미'를 전달하기 위한 임직원 봉사활동을 진행했다고 14일 밝혔다.
서울 회현동 우리은행 본점에서 열린 봉사활동에는 임종룡 우리금융그룹 회장을 비롯해 지난 7월 본점으로 전입한 신규 발령 직원 등 임직원들이 참석했다. 참석자들은 전국 조손가정에 배송할 행복 꾸러미 포장과 배송 준비 작업을 함께 진행했다.
우리금융미래재단은 조손가정의 생활 안정과 손자녀 성장을 지원하고자 명절 생계물품 지원사업을 운영하고 있다. 올해 행복 꾸러미는 ▲위생용품 ▲영양제 ▲간편 건강식 ▲명절 간식 등 총 14개 품목으로 구성됐다.
임직원들이 포장한 행복 꾸러미는 추석 전까지 전국 저소득 조손가정 7000가구에 순차 배송된다.
임종룡 우리금융미래재단 이사장은 "임직원이 포장한 물품이 조손가정의 명절 준비에 도움이 되길 바란다"며 "향후에도 취약계층을 위한 물품 지원을 지속할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com