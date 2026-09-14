[내일날씨] 10도 안팎 큰 일교차…서울 한낮 27도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 15일 전국에 구름 많고 일교차 큰 날씨를 예보했다.
- 강원산지와 경북동해안·울산에 약한 비가 내리겠다.
- 미세먼지는 전 권역에서 오전과 오후 모두 좋음 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 15일은 전국에 구름이 많은 가운데 일교차가 10도 안팎으로 크겠다.
14일 기상청에 따르면 오는 15일 전국에 가끔 구름이 많겠다. 강원동해안·산지와 경상권동해안은 대체로 흐리겠다.
강원산지에는 새벽부터 아침 사이 곳에 따라 0.1mm 빗방울이 떨어지겠다. 경북동해안과 울산에는 오후 한때 곳에 따라 5mm 미만 비가 내리겠다.
아침 최저기온은 12~20도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 16도 ▲수원 15도 ▲춘천 13도 ▲강릉 17도 ▲청주 16도 ▲대전 14도 ▲전주 15도 ▲광주 17도 ▲대구 16도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.
낮 최고기온은 24~29도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 27도 ▲춘천 26도 ▲강릉 25도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 27도 ▲광주 28도 ▲대구 28도 ▲부산 28도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 동해 앞바다에서 1.0~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com