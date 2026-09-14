한동훈 "부산시와 구포·덕천·만덕 국비 확보 협력"…김승원 '김생용사' 경고

부산시와 예산정책협의회 결과 발표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 무소속 한동훈 국회의원이 전재수 부산시장과 첫 예산정책협의회를 열고 구포·덕천·만덕 발전을 위한 국비 확보에 협력키로 했다.

김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회를 하루 앞두고는 '김생용사' 논란을 강하게 비판했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 한동훈 국회의원이 14일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 부산시와의 예산정책협의회의 결과를 발표하고 있다. 2026.09.14

한동훈 의원은 14일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전재수 부산시장과의 예산정책협의회 결과를 발표했다.

한 의원은 "전재수 시장과 예산정책협의회를 진행했다"며 "부산과 구포, 덕천, 만덕의 시민들의 삶이 나아질 수 있도록 예산반영을 부산시와 협의해서 반드시 이뤄내도록 하겠다"고 말했다.

이어 전 시장과의 대화와 관련해 "대단히 건설적인 얘기를 했다. 전 시장이 최근까지 국회의원을 하던 곳"이라며 "부산시에 구포와 덕천, 만덕이 제대로 발전하지 못한 것을 제대로 발전할 수 있게 의기투합하자는 의견을 드렸다. 예산결산 심의위원으로서 온 몸을 던져 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

그러면서 "경부산 철도 입체화 사업에 국토와 가야 차량 기지가 확충되도록 한번 해보자. 그리고 저도 국회에서의 역할이 있고, 부산시도 부산시로서의 역할을 하자라는 말씀을 드렸다"고 설명했다.

이어 "구포는 굉장히 오래된 도시이다. 경북 철도가 갈라놓고 있음에도 과거에는 구포를 지나는 것이 발전의 원동력이었지만 지금은 발전을 가로 막는 이유 중 하나이다. 이 문제를 어떻게든 해결하자고 얘기했다"고 덧붙였다.

한 의원은 "그렇기 때문에 전 시장도 지금 제가 말씀드린 이 과제에 대해 그동안 여러 차례 공약을 했지만 이뤄내지 못한 것인데. 전 시장이 시장이 됐으니 제대로 한번 이뤄보자고 말씀드렸다"면서 "진행되는 과정에서 국회에서의 예산이 미반영된 부분은 제가 해결하고 부산시는 그 예산을 기반으로 적극적으로 나서고 서로 시너지 효과를 내기로 했다"고 말했다.

김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문회에 대해서도 언급했다.

한 의원은 "용혜인 후보자가 사퇴했다. 처음부터 누가 봐도 말이 안됐다"며 "일종의 끼워팔기 내지 희생타용 후보였다"고 직격했다.

그는 "'김생용사' 김승원을 살리기 위해 용해인을 죽인 것"이라며 "국민들이 바보가 아니다. 이재명 정권이 '김생용사'를 밀어붙이려다가 '김생이사' 김승원이 살아도 이재명 정권이 죽는 그런 결과가 나올 것"이라고 목소리를 높였다.

그는 또 "지금이라도 접어야 한다. 다 떠나서 그 독약같은 신약을 93명이나 되는 사람이 먹었다. 죽을 뻔한거 아닌가"라며 "그 내용을 누락한 채 신약 시험 신청을 한것이고 그 누락해서 신약 신청을 빨리 처리해 달라고 김승원 국회의원이 식약처에 직접 로비했다"고 주장했다.

한 의원은 "국민을 위험에 빠뜨리고 사기치는 브로커에 가담한 법무부 장관을 내리건 어쩔수 없는 일이 아니다"라며 "해야만 하는 일이다. 이걸 그대로 밀어붙이다가는 '김생용사'로 퉁쳐 보라다가는 '김생이사'가 될 것"이라고 경고했다.

국민의힘 복당에 대해 묻는 질문에는 "국민의힘에 상식적인 의원님들이 제가 김승원 독약으로 문제를 제기하고 함께 싸워주고 계신다. 정치적인 문제가 아니라 근본적인 국민을 위한 전쟁에서 이기는 것이 중요하다"며 "보수를 위해서 필요한 것은 싸우는 것이 아니라 이기는 것이라 생각한다. 저는 함께 싸워주시기를 간곡히 바란다"고 말을 아꼈다.

ndh4000@newspim.com