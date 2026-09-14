정영두 김해시장 "1인당 10만 원 민생회복지원금 지급…시민경제 활성화"

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고물가 대응 위한 지원금 지급 결정

지원금 집중 방지 위한 계획 수립

537억 원 소비 유입 예상 및 주력

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 추석을 앞두고 고물가·고금리·고유기 '3고'에 시름하는 시민 가계 부담을 덜고 지역 상권 활성화를 위해 민생회복지원금을 지급한다.

정영두 김해시장은 14일 오전 11시 시청 프레스센터에서 '김해시민 민생회복지원금' 지급 계획과 관련해 기자회견을 열고 "지역 내 소비를 촉진하기 위해 전 시민에게 1인당 10만원의 '김해시민 민생회복지원금'을 지급한다"고 밝혔다.

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 정영두 경남 김해시장(오른쪽 두 번째)이 14일 오전 김해시청 프레스센터에서 '김해시민 민생회복지원금' 지급 계획을 발표하고 있다. 2026.09.14

민생 지원금 지급은 정 시장의 공약사항이다. 이번 사업 재원은 순세계잉여금 476억 원 등 추가 세입과 교통특별회계 전입금 687억 원 등을 활용해 마련됐다. 시는 내년도와 올해 하반기 사업 시행에 차질이 없도록 재정 건전성을 유지하면서 민생지원 사업을 추진할 방침이다.

지급 기준일은 '김해시민 민생지원금 지원 조례'가 공포된 지난 8월 19일이다. 기준일 현재 김해시에 주민등록을 둔 시민과 결혼이민자(F-6), 영주권자(F-5), 난민인정자(F-2-4), 신청기간 중 출생한 아동이 대상이다.

지원금은 온라인 신청 시 모바일 김해사랑상품권으로 읍면동 행정복지센터 방문 신청 시 선불카드로 지급한다. 신청기간은 오는 17일 오전 9시부터 10월 30일 오후 6시까지이며, 사용기간은 11월 30일까지다.

사용처는 김해시 관내 연 매출액 30억원 이하 소상공인 매장과 김해사랑상품권(제로페이) 가맹점이다. 대형마트, 백화점, 기업형 슈퍼마켓, 온라인 상거래, 프랜차이즈 직영점, 대형전자판매점, 유흥·사행업종, 귀금속업종, 면세점 등에서는 사용이 제한된다.

시는 이번 지원금이 지역 안에서 사용될 경우 부대비용을 제외한 537억 원이 넘는 소비가 단기간에 골목상권과 소상공인 매장으로 유입될 것으로 기대하고 있다.

지원금 소비가 특정 지역이나 업종에 집중되지 않고 전통시장과 동네 음식점, 슈퍼, 소매점 등 김해 곳곳의 다양한 소상공인 매장으로 고르게 확산될 수 있도록 지역소비 촉진에 힘을 쏟는다.

관내 기업체와 근로자를 대상으로 지역 상권 이용을 적극 알리고 시 직원과 출자·출연기관 등에서도 지역소비에 자발적으로 동참할 수 있도록 할 계획이다. 지역 농축산물과 특산품 등을 판매하는 김해시 공식 온라인 쇼핑몰 '김해온몰'과 공공배달앱 '먹깨비'도 적극 홍보해 시민들의 지역소비 선택 폭을 넓힌다.

시는 이번 지원금에 더해 추가 소비를 견인하기 위해 9월 중 김해온몰 1억 원, 먹깨비 3억 원의 전용상품권을 포함한 김해사랑상품권 170억원 발행과 연말까지 역대 최대 1425억 원 규모의 확대 발행을 추진한다.

착한가격업소 이용고객 5% 캐시백 지원과 추석맞이 전통시장 농수축산물 구매금액의 최대 30% 온누리상품권 환급행사도 병행 추진한다.

시는 오는 17일 지급 개시에 차질이 없도록 지급시스템 구축과 선불카드 준비, 읍면동 접수인력 배치 등 막바지 준비에 총력을 기울이고 있다. 신청·지급 과정에서도 현장 상황을 면밀히 점검해 시민들의 불편을 최소화하고 원활한 지원금 지급이 이뤄질 수 있도록 대응할 계획이다.

정영두 시장은 "이번 지원금 소비가 특정 지역이나 업종에 집중되지 않고 전통시장과 골목상권, 동네 가게 등 김해 곳곳으로 고르게 이어지기를 바란다"며 "시민 여러분께서 전통시장과 골목상권, 동네 가게 등 우리 지역의 다양한 소상공인 매장을 적극 이용해 시민의 소비가 다시 김해경제의 활력으로 이어질 수 있도록 함께해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.

민생지원금 지급 논란과 관련해서는 "선거용이 아니다. 10만원 정도 지급한 사례가 있고 35만원 사례도 있다"며 "앞으로 여력이 된다면 지역 경제 선순환을 위해 민생회복지원금을 지속적으로 추진할 방침"이라고 말했다.

이어 "시민 호응도 경제에 미치는 영향이 크다. 지난 선거 때 여야가 다 같이 공약하겠다고 했던 사안"이라고 설명했다.

news2349@newspim.com