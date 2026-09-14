남원시, 추석 연휴 유료공영주차장 6곳 '무료' 개방

AI 핵심 요약beta
- 남원시가 14일 추석 맞아 유료공영주차장을 무료 개방했다.
- 24~27일 시내 6곳 762면을 무료로 운영한다.
- 귀성객 주차 편의와 지역 상권 활성화를 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교통정보 앱 통해 잔여면수 실시간 제공
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 추석 명절을 맞아 귀성객과 시민들의 주차 편의를 높이고 지역 상권 활성화를 위해 관내 유료공영주차장을 무료로 개방한다고 14일 밝혔다.
무료 개방 기간은 오는 24~27일 시청 주차장 171면, 도통지구 주차타워 258면, 시장4가 주차장 69면, 구 군청 주차장 95면, 관왕묘 옆 주차장 52면, 시외버스터미널 옆 주차장 117면 등 총 6개소 762면 등이다.
기존 유료공영주차장 정기권 이용자에게는 무료 개방 기간 4일을 일할 계산한 요금 할인 혜택을 9월 이용요금에 적용한다.
시는 주차장 입구 현수막을 비롯해 공식 SNS와 홈페이지, 이·통장 회의 등을 활용해 무료 개방을 적극 홍보할 예정이다. 또한 '남원시 교통정보 앱'을 통해 주차장별 잔여 주차면수 정보를 실시간으로 제공해 이용객의 편의를 높인다.
이번 무료 개방은 추석 연휴 기간 고향을 찾는 귀성객과 시민들의 주차 불편을 줄이고 원활한 교통 흐름을 확보하는 한편 전통시장과 주변 상권 이용을 활성화하기 위해 추진된다.
남원시 관계자는 "추석 연휴 기간 시민과 귀성객들의 주차 만족도 제고를 최우선으로 고려했다"며 "앞으로도 수요자 중심의 주차 서비스 개선과 공영주차장의 효율적 운영을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com