"통합특별시 맞나…민형배 전남광주시장, 서남권 홀대 도 넘어"

서남권 의원들 "광주청사 중심 근무…측근 인사도 편중"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 서남권 의원들이 민형배 시장의 광주청사 중심 근무와 인사 편중을 정면 비판하며 서남권 홀대 논란을 제기했다.

전남광주통합특별시의회 서남권 의원들은 14일 성명을 내고 "행정통합의 명분은 지역 간 균형에 있다"며 "민 시장의 독선과 불통 행정이 서남권 주민들의 실망을 넘어 분노로 치닫고 있다"고 밝혔다.

전남광주통합특별시 서남권의월들이 14일 오전 전남청사 브리핑룸에서 '민형배 시장의 노골적인 서남권 홀대, 도를 넘었다"라며 성명을 발표하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.09.14 ej7648@newspim.com

의회 제출 자료에 따르면 민 시장은 지난 7월 1일 통합특별시 출범 이후 9월 9일까지 대부분의 근무를 광주청사에서 했다. 전남청사 출근은 시의회 본회의 참석 4일을 제외하면 10일에 그쳤고 동부청사는 5일에 불과했다. 서남권 민심이 악화한 9월 초에도 전남청사 근무는 하루에 그쳤다고 의원들은 지적했다.

별정직 공무원 배치 역시 균형과 거리가 멀다는 주장이다. 현재 근무 중인 별정직 20명 가운데 광주청사에 15명이 몰려 있고 전남청사 2명과 동부청사 3명에 그쳤다. 특히 전남청사 배치 인원 중 1명은 광주에서 출퇴근하는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

부시장 인선도 도마에 올랐다. 당초 조직개편안에는 전남청사에 부시장 2명을 두고 이 가운데 1명을 국가직으로 배치하는 방안이 담겼지만 최종적으로 국가직 부시장은 동부청사로 배치됐다. 전남청사에는 지방직 부시장 2명이 배치될 예정이다.

의원들은 예정된 부시장들이 민 시장의 인수위 핵심 인사 출신이라는 점도 문제 삼았다. 백승주 부시장 예정자는 광산구을 보궐선거 출마가 거론됐던 인물이며 윤난실 예정자 역시 옛 광주시의회 의원 출신이다.

서남권 의원들은 "전남청사에 시장 측근 인사만 배치하는 것이 균형발전인지 묻지 않을 수 없다"며 "목포 의대와 군공항 이전 등 현안으로 악화된 서남권 민심에 귀 기울이는 행정이 필요하다"고 강조했다.

이어 "통합특별시가 광주 중심의 그들만의 리그가 돼서는 안 된다"며 "행정통합의 명분과 정당성을 지키기 위해 시장의 독선과 불통 운영을 막을 수 있는 모든 수단을 동원하겠다"고 밝혔다.

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