LX공사, 지적재조사 책임수행기관 재지정...발전방향 '모색'

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16일 공주서 제6회 디지털 지적의 날, 관계자 300여 명 참석

민간 참여율 51.0% 확대, 사업기간 평균 1~1.5년으로 단축

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사와 국토교통부가 인공지능 등 신기술을 활용한 디지털 지적의 미래를 모색하고 지적재조사사업의 발전 방향을 공유한다고 14일 밝혔다.

한국국토정보공사와 국토교통부는 오는 16일 충남 공주시 국토정보교육원에서 지적측량업계와 지방정부 등 관계자 300여 명이 참석한 가운데 '제6회 디지털 지적의 날' 기념행사를 개최한다.

한국국토정보공사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.09.14 gojongwin@newspim.com

'디지털 지적의 날'은 지적재조사에 관한 특별법 제정일인 2011년 9월 16일을 기념해 지적재조사사업의 성과를 돌아보고 관계기관 간 협력체계를 강화하기 위해 매년 열리는 지적 분야 대표 행사다.

지적재조사사업은 110여 년 전 종이로 작성된 지적도면의 오류를 바로잡고 전국 토지를 정밀한 디지털 좌표로 구축하는 국가 인프라 사업이다.

올해 기념식에서는 지적재조사사업을 전담하며 측량·조사 업무 지원 등 공적 역할을 수행하는 '지적재조사 책임수행기관'으로 한국국토정보공사를 재지정하고 지정서를 수여한다.

지적재조사 책임수행기관 제도가 2021년 9월 도입된 이후 민간 지적측량업계의 사업 참여율은 5.9%에서 51.0%로 크게 높아졌다. 사업기간도 평균 2년에서 1~1.5년으로 단축됐다.

최근에는 지적재조사사업에 인공지능(AI) 기술도 본격 도입되고 있다. 지난해부터 AI를 활용해 측량 기준점을 자동으로 추출하면서 행정력과 예산을 절감하고 사업기간을 줄이는 데 활용하고 있다.

행사에서는 '지적재조사 AI 숏폼 콘테스트' 등 다양한 프로그램을 통해 AI를 비롯한 신기술을 활용한 디지털 지적의 발전 방향도 모색할 예정이다.

국토교통부 정의경 국토도시실장은 "AI·디지털 트윈 등 신기술을 지적재조사에 더욱 적극적으로 융합해 국민의 토지 재산권을 보호하고 미래 모빌리티와 스마트시티의 기반이 되는 디지털 국토를 완성해 나가겠다"고 밝혔다.

한국국토정보공사 이주화 부사장은 "지적재조사를 통한 디지털 지적으로의 전환으로 행정 효율성을 높이고 국민에게 더 나은 서비스를 제공할 것"이라며 "대한민국 국토의 정확성과 신뢰도를 높이는 지적재조사사업의 완수를 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com