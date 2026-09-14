대전정보문화산업진흥원, '코디세이 AI 올인원' 1기 교육생 모집

AI 핵심 요약beta
- 대전정보문화산업진흥원은 14일 AI 인재양성 과정 모집을 시작했다.
- 과정은 18개월 운영되며, 최대 월 100만원 장학금을 준다.
- 전공·경력 무관 성인 대상이며, 200명 안팎을 선발한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전정보문화산업진흥원이 산업 현장에서 활용할 수 있는 실전형 인공지능(AI) 인재 양성에 나선다. 18개월간 교육을 이수하는 참가자에게는 기준 충족 시 월 최대 100만원의 장학금이 지급된다.
대전정보문화산업진흥원은 14일부터 '대전 코디세이 AI 올인원 과정' 제1기 교육생을 모집한다고 밝혔다.
'코디세이'는 자기주도 학습과 동료 학습을 기반으로 AI와 함께 산업 현장의 문제를 프로젝트 방식으로 해결하며 실무 역량을 높이는 AI 인재양성 교육 플랫폼이다.
이번 과정은 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 지원을 받아 총 18개월간 운영된다.
교육은 1개월간의 입학연수를 시작으로 AI 도구 학습 6개월, AI 심화 학습 5개월, AI 응용 학습 및 최종 프로젝트 6개월 순으로 진행된다.
입학연수를 마친 참가자를 대상으로 종합평가를 실시해 200명 안팎을 본 과정 교육생으로 최종 선발한다.
교육 장소는 대전 서구 월평중로 21 글로벌 혁신창업 성장허브 3~5층에 마련된 대전 이노베이션아카데미다. 교육 공간은 연중 24시간 개방해 교육생들이 자유롭게 학습할 수 있도록 운영할 예정이다.
지원 자격은 AI 분야에 관심 있는 대한민국 국적의 성인 또는 고졸 이상 학력자로 전공이나 경력과 관계없이 신청할 수 있다.
교육생이 과정별 기준을 충족하면 최대 월 100만원, 전체 교육기간 동안 최대 1800만원의 장학금을 받을 수 있다. ChatGPT와 Gemini, Claude 등 AI 학습 도구와 현업 전문가의 퍼실리테이팅도 지원된다.
교육 성과가 우수한 참가자에게는 과학기술정보통신부 장관상 등 각종 포상 기회도 주어진다.
진흥원 관계자는 "교육생들이 체계적인 실무 역량을 갖추고 취업과 창업으로 이어갈 수 있도록 적극 지원할 계획"이라며 "AI 분야에 관심 있는 인재들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.
모집 일정과 신청 방법 등 자세한 내용은 코디세이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
gyun507@newspim.com