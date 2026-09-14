성평등가족부, '모두의 가족' 287억 편성…1인가구·위기가족 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부가 14일 모두의 가족 예산 287억원을 반영했다
- 취약·위기가족 중심 정책을 모든 가족 보편지원으로 확대했다
- 1인가구·가족교육·위기가족 맞춤지원을 강화하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가족센터 중심 생활역량·관계교육 강화 등 사례관리
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부가 취약·위기가족에 집중했던 기존 가족정책을 모든 가족을 포괄하는 보편적 지원체계로 확대한다.
성평등가족부는 2027년 예산안에 '모두의 가족' 사업 예산 287억원을 반영했다고 14일 밝혔다. 기존 '취약·위기가족지원' 사업 예산 250억원을 확대·개편한 것으로 전년보다 37억원(14.8%) 늘어난 규모다.
내년도 사업의 핵심은 1인가구 지원과 가족관계교육을 모든 가족이 이용할 수 있는 서비스로 넓히고 기존 취약가족 형태에 한정됐던 지원 대상을 위기 상황에 처한 모든 가족으로 확대한 데 있다.
우선 성평등가족부는 1인가구 지원을 강화한다. 그동안 1인가구는 취약·위기가족 지원체계의 한 분야로 지원받아 왔지만 내년부터는 전국 가족센터를 통해 보다 보편적인 생활역량 지원 프로그램을 제공할 계획이다.
지원 내용도 사회관계망 형성 중심에서 돌봄, 주거, 안전, 관계, 소비 등 일상생활 전반으로 넓힌다. 1인가구가 각 생활영역에서 필요한 정보를 얻고 대응 역량을 키울 수 있도록 지원한다는 방침이다.
가족 갈등을 예방하고 구성원 간 소통 역량을 높이기 위한 가족관계교육도 확대된다. 가족센터 내 대면교육뿐 아니라 기업, 학교, 기관, 단체 등을 직접 찾아가는 교육을 늘리고 캠프형 교육 등 다회기 프로그램도 운영할 예정이다.
특히 성평등가족부는 내년 예비부부와 예비부모, 경계선 청소년, 고위기청소년 등 가족 특성에 맞춘 교육 프로그램과 콘텐츠를 개발한다. 이후 한부모가족과 조손가족 등으로 대상별 교육을 단계적으로 확대할 계획이다.
위기 상황에 놓인 가족에 대한 맞춤형 지원도 강화한다. 기존 취약가족 외에도 사회적 재난 등 특수한 상황을 겪는 가족, 돌봄청년 가족, 고위기청소년이 있는 가족 등을 대상으로 사례관리와 맞춤형 지원 프로그램을 제공한다.
성평등가족부는 이를 통해 가족의 어려움을 위기가 심화되기 전부터 살피고 가족관계 유지·회복과 자립적인 위기 대응 역량 강화를 지원한다는 구상이다.
성평등가족부는 지방자치단체와 가족센터 등 현장 의견을 수렴해 '모두의 가족' 사업의 세부 내용과 운영 방안을 구체화할 예정이다.
원민경 성평등가족부 장관은 "1인가구 지원과 가족관계교육을 확대하고 위기·특수상황에 놓인 가족에 대한 맞춤형 사례관리를 강화해 모든 가족이 건강한 관계를 형성하고 위기를 함께 극복할 수 있도록 촘촘한 가족지원체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
hyeng0@newspim.com