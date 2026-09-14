플랜티넷 "플랜티엠, 신인 창작자와 매장 잇는 '콘텐츠 플랫폼' 사업 전개"

AI 핵심 요약beta
- 플랜티엠이 14일 신인 창작자 콘텐츠 사업을 확대했다.
- SM유니버스와 제휴해 교육생 작품을 매장에 공급했다.
- 음저협 등과 협약해 상생형 음악 유통망을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 플랜티넷 자회사 플랜티엠이 신인 창작자의 음악·영상 콘텐츠를 발굴해 전국 소상공인 매장에 공급하는 사업으로 확대하고 있다고 14일 밝혔다.
IT솔루션 기업 플랜티넷의 자회사인 플랜티엠은 모기업의 IT 인프라를 바탕으로 전국 소상공인 매장을 잇는 음악·영상 유통망을 운영해왔다. 올해 들어 저작권협회와 SM유니버스 등과 제휴하며 단순 배경음악 서비스에서 신인 창작자 발굴 플랫폼으로 사업 영역을 넓히고 있다.
회사에 따르면 지난 4월 SM엔터테인먼트 산하 K-POP 교육기관 SM유니버스와 전략적 제휴를 맺었다. 교육생들이 제작한 음악·영상 콘텐츠를 플랜티엠의 매장 플랫폼을 통해 소상공인 매장에 공급하기로 한 것이다.
지난달 27일에는 한국음악저작권협회, 대한매장음악협회, 사단법인 함께하는음악저작권협회와 신인 음악 창작자 발굴 및 소상공인 매장음악 시장 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.
회사는 협약에 따라 음악저작권협회와 함께하는음악저작권협회는 매장음악 시장에 적합한 신인 저작자를 발굴하고 창작물 보호를 위한 행정 지원을 담당한다고 설명했다.
대한매장음악협회는 산하 회원사인 플랜티엠의 유통망을 통해 발굴된 음악이 실제 매장에 송출되도록 한다. 신인 창작자는 새로운 유통 채널을 확보하고, 소상공인은 저작권 걱정 없이 양질의 음악을 이용할 수 있게 된다.
플랜티엠 관계자는 "신인 창작자와 소상공인이 윈윈할 수 있는 구조를 만들었다는 점에서 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 관련 업계와의 상생 관계 구축을 위한 연구개발을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com