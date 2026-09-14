HLB제약, 네이버 판매자 최고등급 '플래티넘' 달성

AI 핵심 요약beta
- HLB제약이 14일 네이버서 플래티넘을 달성했다
- 주문이행 100점, 배송품질 99.9점, 고객만족 98점이다
- 15일부터 21일까지 재구매자 5% 할인행사한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB제약이 네이버 브랜드스토어 판매자 등급에서 최고 단계인 '플래티넘'을 달성했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 평가에서 주문이행 100점, 배송품질 99.9점, 고객만족 98점을 기록했다. 네이버 판매자 등급은 판매실적과 주문이행, 배송품질, 고객만족도 등을 종합적으로 평가해 부여된다.
HLB제약은 안정적인 상품 공급과 배송 관리, 고객 문의에 대한 신속한 대응 등을 통해 높은 서비스 품질을 유지해왔다. 지난 8월에는 브랜드스토어 관심고객이 10만명을 돌파했다.
플래티넘 등급 달성을 기념해 15일부터 21일까지 7일간 네이버 브랜드스토어에서 프로모션을 진행한다. 재구매 고객을 대상으로 전 제품 5% 할인 혜택을 제공하며, 최대 할인금액은 5000원이다.
HLB제약 관계자는 "플래티넘 등급 달성은 안정적인 주문·배송 관리와 고객 만족도를 높이기 위해 지속적으로 노력해온 결과"라며 "앞으로도 고객이 편리하고 만족스럽게 제품을 구매할 수 있도록 온라인 서비스 품질을 높이겠다"고 말했다.
회사는 네이버 브랜드스토어를 중심으로 건강기능식품과 소비자 헬스케어 제품의 판매 기반을 확대하며 온라인 서비스 품질을 높일 계획이다.
HLB제약 관계자는 "플래티넘 등급 달성은 안정적인 주문·배송 관리와 고객 만족도를 높이기 위해 지속적으로 노력해온 결과"라며 "앞으로도 고객이 보다 편리하고 만족스럽게 제품을 구매할 수 있도록 온라인 서비스 품질을 높이고 다양한 제품과 혜택을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com