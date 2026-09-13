[2026AG] '이정현 25점' 한국 남자농구, 일본 100-83 제압…3전 전승 조 1위 8강행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 12년 만의 아시안게임 정상 탈환에 도전하는 한국 남자농구 대표팀이 개최국 일본을 꺾고 조별리그를 3전 전승으로 통과했다.

니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국(세계랭킹 57위)은 13일 일본 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 A조 조별리그 3차전에서 일본(22위)을 100-83으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 남자 농구대표팀의 이정현. [사진 = 대한민국농구협회]

지난 10일 사우디아라비아를 82-66으로 꺾고 11일 인도네시아를 102-48로 대파한 한국은 일본까지 잡으며 3승 무패로 A조 1위를 확정했다.

일본은 가와무라 유키, 하치무라 루이, 와타나베 유타 등 스타 선수들이 대회를 뛰지 않았지만, 211㎝ 귀화 선수 알렉스 커크와 혼혈 선수 이부 야마자키, 애비 고키 샤퍼, 존 하퍼 등이 포진해 전력이 결코 약하지 않았다.

그럼에도 한국은 승리하며 지난달 일본 원정 평가전에서 당한 2연패 굴욕을 설욕했다. 일본은 2승 1패로 조 2위에 올랐다. 이번 대회 남자농구는 각 조 1·2위와 조 3위 가운데 성적이 좋은 2개 팀이 8강에 진출한다. 한국의 8강 상대는 다른 조 결과에 따라 결정된다.

한국은 경기 초반 이정현을 중심으로 공격을 풀어가며 13-8까지 앞섰다. 일본도 빠른 공격 전환과 귀화 선수 커크의 높이를 앞세워 추격했다. 양 팀이 접전을 이어간 가운데 한국은 19-17로 1쿼터를 마쳤다.

2쿼터에도 팽팽한 흐름이 계속됐다. 한국은 적극적인 골밑 공략으로 자유투를 얻어내며 리드를 지켰다. 2쿼터에 올린 21점 가운데 11점을 자유투로 만들었다.

하지만 전반 막판 일본의 외곽포에 흔들렸다. 한국은 이현중의 3점슛으로 38-31까지 달아났지만 이후 일본에 3점슛 3개를 연달아 허용하며 40-42로 역전당한 채 전반을 마쳤다.

후반 들어 한국은 장재석의 높이를 활용하며 다시 반격했다. 문정현의 3점 플레이와 변준형의 연속 득점까지 나오며 흐름을 되찾았다. 그러나 3쿼터 중반 악재가 발생했다.

한국이 55-51로 앞선 상황에서 이우석이 존 하퍼와의 경합 과정에서 언스포츠맨라이크 파울(U파울)을 받았고, 이어 테크니컬 파울까지 선언돼 퇴장당했다. 일본은 수적·분위기 우위를 살려 다시 역전에 성공했다.

위기의 순간 이정현이 해결사로 나섰다. 이정현은 3쿼터 종료 1분39초를 남기고 득점 후 자유투를 얻는 3점 플레이로 62-63까지 따라붙었다. 이어 1분4초 전 3점슛을 성공시켜 65-63으로 경기를 뒤집었다.

이정현은 이후에도 외곽포를 연이어 꽂으며 3쿼터 막판에만 12점을 몰아쳤다. 한국은 71-66으로 다시 리드를 잡은 채 마지막 쿼터에 들어갔다.

[서울=뉴스핌] 남자 농구대표팀. [사진=대한민국농구협회 SNS 캡쳐]

4쿼터에서는 한국이 주도권을 놓치지 않았다. 안정적으로 점수 차를 유지했다. 그리고 종료 직전 문유현의 3점 버저비터까지 터지며 100점 고지를 밟고 17점 차 승리를 완성했다.

2025-2026 프로농구 MVP 이정현은 3점슛 5개 포함 25점 7도움을 기록하며 한국 공격을 이끌었다. 장재석은 18점 8리바운드로 골밑을 지켰고, 이현중도 16점 7도움을 보태 승리에 힘을 보탰다. 한국은 오는 16일 8강전을 치른다.

football1229@newspim.com