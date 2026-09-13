'허수봉 28점' 한국 남자배구, 호주 꺾고 아시아선수권 3위 마감…월드컵 티켓 획득

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 남자배구 대표팀이 풀세트 혈투 끝에 호주를 꺾고 아시아선수권 동메달과 2027 국제배구연맹(FIVB) 남자 월드컵 출전권을 동시에 거머쥐었다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국(세계랭킹 24위)은 13일 일본 후쿠오카현 기타큐슈시립 종합체육관에서 열린 2026 아시아배구연맹(AVC) 남자 아시아선수권 3위 결정전에서 호주(38위)에 세트스코어 3-2(16-25 25-18 22-25 25-18 15-9)로 역전승했다.

[서울=뉴스핌] 남자배구 대표팀이 13일 열린 아시아선수권 3, 4위전에서 호주를 꺾고 3위를 차지했다. [사진 = FIVB] 2026.09.13 wcn05002@newspim.com

전날(12일) 준결승에서 일본에 0-3으로 완패하며 13년 만의 결승 진출이 좌절됐던 한국은 마지막 경기에서 유종의 미를 거뒀다. 대회를 3위로 마치면서 상위 3개 팀에 주어지는 2027 FIVB 남자 월드컵 출전권도 확보했다.

출발은 불안했다. 한국은 1세트 호주의 높이에 고전했다. 공격 득점에서는 12-12로 맞섰지만 블로킹에서 0-5로 밀리며 16-25로 첫 세트를 내줬다.

2세트부터 반격이 시작됐다. 임성진과 이상현(이상 상무)의 득점으로 초반 리드를 잡은 한국은 허수봉(현대캐피탈)의 블로킹과 서브 에이스까지 더해 13-7로 달아났다. 이후 임동혁(대한항공)의 공격과 블로킹이 살아나면서 25-18로 세트를 가져와 승부를 원점으로 돌렸다.

한국은 3세트 중반 10-15까지 뒤졌지만 허수봉과 임성진, 임동혁의 공격을 앞세워 20-20 동점을 만들었다. 그러나 22-22에서 호주의 중앙 공격과 블로킹에 연이어 실점했고, 상대 서브가 네트를 맞고 넘어오는 불운까지 겹치면서 22-25로 세트를 빼앗겼다.

[서울=뉴스핌] 남자배구 대표팀이 13일 열린 아시아선수권 3, 4위전에서 호주를 꺾고 3위를 차지했다. [사진 = FIVB] 2026.09.13 wcn05002@newspim.com

벼랑 끝에 몰린 4세트에는 악재까지 찾아왔다. 13-14로 뒤진 상황에서 임동혁이 착지 과정에서 허리 통증을 느껴 코트를 떠났다. 대신 투입된 임재영(대한항공)이 공격에서 힘을 보탰고, 허수봉이 해결사로 나섰다. 한국은 허수봉의 연속 득점으로 순식간에 격차를 벌린 뒤 25-18로 승리해 경기를 파이널세트로 끌고 갔다.

마지막 5세트는 한국의 집중력이 빛났다. 박창성(OK저축은행)과 황승빈(현대캐피탈)의 득점에 이어 임성진까지 가세하며 초반부터 5-1로 달아났다. 임성진의 블로킹과 이상현의 속공으로 리드를 지킨 한국은 허수봉의 강타까지 터지며 호주의 추격을 차단했다. 마지막은 4세트부터 임동혁의 공백을 메운 임재영이 책임졌다. 연속 공격을 성공시키며 15-9 승리에 마침표를 찍었다.

허수봉은 양 팀 최다인 28점을 폭발시키며 승리의 일등공신이 됐다. 임성진이 15점, 임동혁이 10점을 보탰고 박창성은 9점, 이상현은 8점으로 뒤를 받쳤다. 한국은 블로킹에서 8-13으로 밀렸지만 공격 득점에서 66-52로 호주를 압도했다.

8강에서 중국을 꺾고 7년 만에 준결승에 오른 데 이어 동메달과 월드컵 티켓까지 챙긴 한국은 이제 2028 LA 올림픽을 향한 도전을 이어간다. 선수단은 14일 귀국해 짧은 휴식을 취한 뒤 다시 진천선수촌에 모여 아시안게임 준비에 돌입한다.

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