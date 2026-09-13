양재~올림픽대로 7.65㎞ 대심도 지하도로 추진…2028년 착공 목표

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 13일 양재∼올림픽대로 지하도로 사업을 추진했다.
- 65㎞ 소형차 전용 대심도도로를 민간투자방식으로 건설한다.
- 2028년 착공 목표로 다음달 16일까지 주민의견을 받는다.
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총사업비 1조1053억원…본선·연결로 터널 18.9㎞ 규모
경부간선도로 교통 분산 기대…민자 BTO 방식으로 추진
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울의 대표적인 상습 정체 구간인 서초구 양재동 경부간선도로와 잠원동 올림픽대로를 잇는 7.65㎞ 길이의 대심도 지하도로 건설이 본격 추진된다. 상·하행선을 분리한 소형차 전용 지하도로를 만들어 경부간선도로 교통량을 분산하는 것이 핵심이다.
13일 서울시에 따르면 서울시는 지난 10일 이 같은 내용의 '양재~올림픽대로 간 지하도로 민간투자사업 전략환경영향평가서 초안'을 공개하고 다음 달 16일까지 공람한다.
사업은 경부고속도로 종점인 양재동 경부간선도로 일대에서 잠원동 올림픽대로까지 7.65㎞ 구간에 상·하행 지하도로를 각각 건설하는 방식이다. 도로 폭은 9.25ｍ이며 각 방향 2차로 소형차 전용도로로 조성된다. 설계속도는 시속 90㎞다.
상행선은 강남대로 지하를 따라 양재시민의숲역과 양재역, 강남역, 신논현역, 논현역, 신사역을 지나 한남IC 인근 올림픽대로와 연결된다. 하행선은 반포대교 인근 올림픽대로에서 서초중앙로 지하로 진입한 뒤 교대역과 남부터미널역을 지나 상촌교 인근에서 기존 도로망과 이어진다.
출입시설은 경부간선도로 2곳, 올림픽대로 4곳, 도심 도로 4곳 등 모두 10곳이 검토됐다. 수직구 3곳과 터널관리사무소·통합운영관리사무소도 각각 1곳씩 설치된다. 본선과 연결로를 포함한 전체 터널 길이는 18.888㎞다.
서울시는 강남대로와 서초중앙로 지하를 활용하는 현재 노선과 경부간선도로 바로 아래를 지나는 대안을 비교한 결과 현재 안이 더 적합하다고 판단했다. 상·하행 터널을 분리해 시공할 수 있어 진동 하중을 줄이고 출입시설을 주요 주거지역에서 멀리 배치할 수 있다는 점이 장점으로 꼽혔다.
우면산 야생생물보호구역 등 주요 보호지역을 우회할 수 있고 시민의숲IC와 반포IC 설치를 통해 강남권 도심 교통을 분산하는 데도 유리한 것으로 분석됐다. 노선 검토 당시 공사비도 현재 안이 약 1조546억원으로 대안보다 약 2900억원 적었다.
서울시는 지하도로가 개통되면 경부간선도로의 상습 정체가 완화되고 주변 도로 혼잡도 분산될 것으로 기대하고 있다. 지상 경부간선도로 공간 활용과 녹지 조성 가능성도 높아질 것으로 봤다.
사업은 민간사업자가 도로를 건설한 뒤 서울시에 소유권을 넘기고 운영을 통해 투자비를 회수하는 BTO 방식으로 추진된다. 총사업비는 1조1053억원이며 공사비는 9491억원으로 추산됐다. 공사 기간은 착공 후 66개월이며 서울시는 2028년 착공을 목표로 하고 있다.
서울시는 다음 달 16일까지 평가서 초안을 공람한 뒤 주민 의견을 수렴할 예정이다.
jane94@newspim.com