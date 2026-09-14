서울미래인재재단, 직업전문학교 장학금 지원 공고…30일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 서울미래인재재단이 14일 서울인재직업전문학교장학금 102명을 선발해 지원한다
- 서울 소재 직업전문학교 재학생은 30일까지 학교 통해 온라인 신청해야 한다
- 1인당 150만원을 지급하며 최종 발표는 10월 말이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울미래인재재단은 2026년 2학기 서울인재직업전문학교장학금 장학생 102명을 선발해 총 1억5300만원을 지원한다고 14일 밝혔다. 서울 소재 직업전문학교 재학생 대상 이달 30일까지 온라인으로 신청 받는다. 장학생 1인당 등록금성 장학금 150만원을 지급한다.
서울인재직업전문학교장학금은 고등교육법상 정규대학에 해당하지 않아 교육비 지원의 사각지대에 놓인 직업전문학교 학생에게 등록금(학습비)을 지원하는 장학사업이다. 지원 대상은 학교·학적, 소득, 등록금 납입액 요건을 모두 충족한 재학생이며, 기초생활수급자, 법정차상위계층 중 하나에 해당해야 한다.
신청은 이날 오전 10시부터 30일 오후 4시까지다. 학생이 개별로 신청하는 방식이 아니라, 소속 직업전문학교의 장학 담당자가 학교 계정으로 재단 누리집에 접속해 추천·신청해야 한다.
선정 결과는 지원자격 요건 확인, 후보학생 심사, 장학생 선정위원회최종 심의를 거쳐 10월 말 최종 발표된다. 장학금 관련 문의는 재단 누리집 또는 대표 전화로 하면 되고, 신청 방법·추천 대상 등에 관한 문의는 소속 학교의 장학 담당자에게 할 수 있다.
남성욱 서울미래인재재단 이사장은 "직업전문학교 학생들이 경제적인 이유로 학업을 포기하지 않고 자신의 역량을 키워나갈 수 있도록 실질적인 지원을 이어가고 있다"며 "교육의 기회가 경제적 여건에 따라 달라지지 않도록 학비 부담의 사각지대를 지속적으로 살피고 지원하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com