나만의 금융 AI 시대 온다…'서울핀테크위크' 내달 여의도서 개막

AI 핵심 요약beta
- 서울핀테크위크 2026이 10월 26일부터 28일까지 열린다
- 서울시는 15일부터 참가 신청을 받고 무료로 운영한다
- AX 기반 디지털금융 전환과 글로벌 협력을 논의한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
핀테크 채용관 신설, 인재 연결 지원
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 국내외 금융·핀테크 전문가들이 서울에 모여 금융의 미래를 논의하는 '서울핀테크위크 2026'이 오는 10월 26일부터 28일까지 열린다.
서울시는 이달 15일부터 참가 신청을 시작하며, 금융산업 종사자와 핀테크 기업, 디지털금융에 관심 있는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다고 14일 밝혔다. 신청은 10월 21일까지 '서울핀테크위크 2026' 공식 웹사이트에서 가능하다. 행사 현장에 참석한 시민을 대상으로 기념품 추첨 이벤트도 진행된다.
올해는 'AX 기반 디지털금융 전환'을 주제로 인공지능 전환(AX)이 금융서비스와 금융산업에 가져올 변화를 살펴보고, 이에 대응하기 위한 글로벌 협력방안을 논의한다. 신원근 카카오페이 대표가 '금융의 새로운 전환, 나만을 위한 금융 AI 에이전트'를 주제로 기조연설에 나선다.
글로벌 핀테크 교류도 추진한다. 아시아 핀테크 협회와 함께하는 글로벌 핀테크 토론회에는 7개국의 핀테크 관계자들이 참여해 금융산업 동향과 협력 방안을 논의한다.
서울시는 지난 8일 런던에서 글로벌 IB·자산운용사를 대상으로 서울의 인공지능(AI)·핀테크 산업 생태계와 투자환경을 소개한 데 이어, 서울핀테크위크를 통해 글로벌 네트워크 교류를 확장하고 국내 핀테크 기업의 해외 진출과 사업 협력을 지원할 계획이다.
올해는 '핀테크 채용관'을 새롭게 추가해 핀테크 기업과 인재의 만남을 지원하며, 시민들이 디지털금융을 이해하고 안전하게 활용할 수 있도록 생활밀착형 프로그램도 마련한다. 금융감독원이 참여하는 금융교육 프로그램은 금융 사기 예방과 AI 대응 방안을 다룬다.
행사 기간 동안 기업 간 협업 프로그램과 디지털금융 세미나도 진행된다. 카이스트와 한국인터넷기업협회, 한국지급결제학회는 최신 금융 트렌드를 반영한 내용을 시민들이 알기 쉽게 강연한다.
서울시는 이번 행사를 통해 핀테크 기업이 투자자와의 새로운 비즈니스 기회를 찾고 해외시장으로 진출할 수 있도록 지원하는 한편, 시민들에게는 변화하는 디지털금융을 가까이에서 경험할 기회를 제공할 방침이다.
전재명 경제일자리기획관은 "AI가 금융서비스뿐 아니라 금융산업 전반을 빠르게 바꾸고 있는 만큼 서울핀테크위크가 변화의 방향을 살펴보고 새로운 사업과 협력 기회를 찾는 자리가 되길 기대한다"며 "글로벌 핀테크 네트워크와의 협력을 확대하고, 서울이 AI 디지털금융 혁신의 허브로 도약할 수 있도록 힘쓰겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com