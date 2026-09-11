용산구 "용산 미군반환부지 본체부지에 청년주택 공급 안 돼...강력 대응"

AI 핵심 요약beta
- 용산구가 11일 민주당 서울시당의 용산 청년주택안에 반대했다.
- 구는 용산공원 특별법과 공공성을 들어 개발 논리를 비판했다.
- 오염 검증 없이 주택공급 추진은 시민 피해와 2차 오염을 우려했다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울 용산구가 더불어민주당 서울시당의 '용산 미군반환부지 본체부지 청년주택 공급안'에 대해 반대 입장을 밝혔다.
용산구는 11일 입장문을 내고 "더불어민주당 서울시당이 용산 미군반환부지 내 본체부지 외곽에 최소 1만3000호~2만호의 청년주택 공급을 검토 중인 것으로 파악됐다"고 밝혔다.
구는 "정부와 여당은 소위 '훼손부지'라는 논리를 내세워 용산어린이정원, 방사청 부지, 군인아파트 부지, 장교숙소 부지 등 본체부지 외곽을 주택공급 대상부지로 개발하려 하나 본체부지 내에도 크고 작은 건물들이 산재하고 있어 그 논리대로라면 용산공원 전체가 훼손부지인 것"이라고 꼬집었다.
용산구는 용산공원 특별법을 준수해야 한다고 강조했다. 구는 "용산공원 조성 특별법은 미군기지 부지 전체를 국가공원으로 조성하는 것을 원칙으로 한다"며 "한번 허물어진 원칙은 야금야금 용산공원 전체를 잠식할 것"이라고 말했다.
그러면서 "용산공원은 단순한 개발 가능 부지가 아니라 대한민국의 역사성과 상징성, 생태적 공공성을 담아 미래세대에 물려줄 소중한 국가적 자산"이라며 "이러한 공간을 충분한 사회적 논의나 안전성에 대한 검증 없이 주택공급 및 개발 논리로 접근하는 시도에 분명한 반대 입장을 밝힌다"고 했다.
용산구는 용산 미군기지 인근의 토양·지하수 오염 문제도 지적했다. 구는 "지난 4월 녹사평역 주변 지하수 수질검사에서 기준치를 335배 초과하는 벤젠(1급 발암물질)이 검출됐다"며 "미군기지 내부의 오염 상태는 이보다 훨씬 심각할 수 있다"고 꼬집었다.
이어 "반출할 오염 토양의 정확한 규모조차 파악하지 않은 채, 단지 개발 속도를 높이겠다는 이유만으로 반출정화를 조급하게 추진하는 것은 도심 속 극심한 교통대란과 소음, 미세먼지 등 시민 피해를 유발하고 심각한 2차 환경오염을 야기할 것"이라며 " 용산공원 부지 전체에 대한 면밀한 토양오염도 조사와 안전성 검증이 반드시 선행돼야 한다"고 덧붙였다.
용산구는 "구는 이미 역세권 고밀개발, 유휴 국공유지 활용, 재건축·재개발 활성화 등 신속한 주택공급 방안을 제시한 바 있다"며 "앞으로도 용산공원의 공공성과 역사성을 지키고 구민과 국민의 생명과 안전을 수호하기 위해 정부의 일방적인 주택공급에 강력히 대응해 나갈 것"이라고 전했다.
blue99@newspim.com