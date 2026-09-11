강민승 경남도의원 "도교육청 통합재정기금 중도해지, 이자 12억 못받아"

AI 핵심 요약beta
- 강민승 경남도의원이 11일 교육청 결산심사서 중도해지를 비판했다.
- 경남교육청은 정기예금 일부를 조기해지해 이자수입 11억8222만원이 줄었다.
- 강 의원은 자금부족 예측과 교부금 지연 대비책을 점검해야 한다고 했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회에서 경남교육청의 통합재정안정화기금 정기예금을 만기 전에 중도해지하면서 이자수입이 약 11억 8000만 원 줄어든 것에 대해 비판의 목소리를 나왔다.
도의회 강민승 의원(국민의힘·진주5)은 11일 교육청 소관 예산결산특별위원회 제1차 회의에서 2025회계연도 경상남도교육청 결산을 심사하며 통합재정안정화기금 정기예금 중도해지에 따른 이자수입 감소와 자금관리 적정성을 점검했다고 밝혔다
교육청이 제출한 기금운용 현황을 보면 2024년 12월 4일 예치한 약 1467억 원의 정기예금 가운데 일부가 지난 2025년 3월 31일과 4월 1일 중도해지됐다. 해당 해지분에는 당초 약정이율인 연 2.72%보다 낮은 연 0.75%가 적용됐다.
전체 예금을 2025년 5월 19일 만기까지 유지했다면 받을 수 있었던 이자는 약 18억 2627만 원으로 추산된다. 실제 이자수입은 잔여금액의 만기 이자를 포함해 약 6억 4405만 원으로 만기 유지 시보다 약 11억 8222만 원 적었다.
교육청은 교부금 입금 지연으로 일시적인 자금 부족이 발생해 예금 일부를 중도해지했다고 설명했다. 강 의원은 중도해지한 자금의 사용처와 교부금 입금 지연 기간, 자금 부족을 파악한 시점 등을 확인하며 경위를 따져 물었다.
강 의원은 "매년 반복되거나 지급 시기가 정해진 지출이라면 필요한 자금을 미리 예측해 예금 운용계획에 반영해야 한다"며 "이번에 자금이 부족했던 지출도 사전에 예상할 수 있었는지 확인할 필요가 있다"고 말했다.
그러면서 "교부금 입금 지연은 교육청이 통제하기 어려울 수 있지만 이에 대비한 자금관리는 별개의 문제"라며 "입금이 늦어질 경우에 대비해 어떤 자금 확보 방안을 마련했는지 점검해야 한다"고 강조했다.
news2349@newspim.com