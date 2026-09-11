체육공단, 한국지방공기업협의회와 업무협약..주요 사업 연계 확대

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 10일 한공협과 업무협약을 맺었다.
- 양측은 공공 체육시설 안전관리와 운영 전문성을 높이기로 했다.
- 국민체력100 등 사업 연계로 지역 서비스 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 한국지방공기업협의회(회장 이연상, 이하 한공협)와 지방 공공 체육시설 운영 전문성 및 안전 관리 역량 강화를 위한 업무협약을 맺었다. 주요 사업 연계 확대로 지역 주민이 체감할 수 있는 양질의 서비스를 제공할 계획이다.
지난 10일 여수 베네치아 호텔에서 열린 협약식에서는 하형주 이사장과 이연상 회장을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 지역 주민에게 더 안전하고 수준 높은 체육 서비스 제공을 위해 '체육시설 운영 및 안전 관리 전문성'과 '지방공기업 네트워크'를 연계한 협력을 시작하기로 했다.
이번 협약을 통해 양 기관은 '지방공기업 운영 체육시설 안전 관리 역량 강화', '국민체력100·튼튼머니·스포츠강좌이용권 등 체육공단 주요 사업 연계 확대', '체육 분야 종사자 교육·자문' 및 '공공 체육시설 우수 운영 사례 발굴·확산' 등을 위한 서로의 역량을 집중할 예정이다.
하형주 이사장은 "이번 협약은 체육공단의 전문성과 지방공기업의 현장 역량을 연계해 지역 주민이 체감할 수 있는 체육 서비스를 확대하는 계기가 될 것"이라며, "앞으로도 지방공기업과의 지속적인 협력 강화로 안전하고 수준 높은 공공 체육 환경 조성에 힘쓰겠다."라고 전했다.
한편, 체육공단은 이번 협약을 기반으로 협력 사업을 지속 발굴하고, 우수 사례의 전국적 확산을 위한 노력을 지속할 예정이다.
iaspire@newspim.com