부산교육청, 추석 맞아 '아이들의집'서 봉사활동 실시

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 11일 아이들의 집서 봉사했다
- 직원과 지방공무원 30여명이 환경정비에 나섰다
- 추석 앞두고 나눔문화 확산 취지로 마련했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 추석을 앞두고 장애인복지시설을 찾아 환경정비 봉사활동에 나섰다.
부산시교육청은 전날 해운대구 반송동 '아이들의 집'에서 봉사활동을 진행했다고 11일 밝혔다.
이번 활동에는 자발적으로 참여를 희망한 직원들과 시교육청 지방공무원 자원봉사회 등 30여 명이 함께했다.
참가자들은 시설 외부 잡초를 제거하고 내부를 청소하며 환경정비에 나섰다. '아이들의 집'은 장애가 있는 기초생활수급 영유아가 생활하는 복지시설이다.
시교육청은 추석 명절을 앞두고 소외된 이웃을 돕고 기부·나눔 문화를 확산하기 위해 이번 봉사활동을 마련했다고 설명했다.
함정림' 아이들의 집' 원장은 "부지가 넓고 환경 정비 수요가 많은데 교육청 직원분들의 자원봉사 활동이 큰 도움이 됐다"며 "아이들이 건강하게 잘 성장해 갈 수 있도록 앞으로도 지속적인 관심과 따뜻한 지원을 부탁드린다"고 감사를 전했다.
김석준 교육감은 "우리 직원들의 작은 나눔이 아이들의 쾌적한 생활에 조금이나마 도움이 되었길 바란다"며 "지역사회의 소외되고 어려운 곳에 보탬이 될 수 있는 나눔 활동을 지속적으로 실천하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com