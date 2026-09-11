함양군, '오르GO 함양' 완등 1500명 돌파 기념 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 함양군이 11일 오르GO 함양 완등자 1500명 돌파에 맞춰 이벤트를 열었다.
- 9월 30일 기준 15좌 완등자 15명에 산삼을 증정한다.
- 신규 가입자 15명에 앱 포인트 1만 점을 지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군의 15개 명산을 오르는 산악관광 콘텐츠 '오르GO 함양'의 15좌 완등자가 1500명을 넘어서며 참여가 이어지고 있다.
함양군은 가을 산행철을 맞아 완등자 증가에 호응해 참여자를 대상으로 기념 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.
완등자 대상 이벤트는 9월 30일 기준으로 2026년 한 해 동안 15좌 완등을 달성한 이용자를 대상으로 한다. 군은 이들 가운데 추첨을 통해 15명을 선정해 함양 특산물인 산삼을 증정해 참여에 대한 감사의 뜻을 전할 예정이다.
신규 참여자를 위한 행사도 준비했다. 9월 9일부터 30일까지 '오르GO 함양' 앱에 신규 가입해 1좌 인증을 완료한 이용자 가운데 15명을 추첨해 함양사랑상품권으로 환급 가능한 앱 포인트 1만 점을 지급한다. 군은 이를 통해 신규 이용자 참여를 유도하고 가을철 함양 지역 산행에 대한 관심을 높인다는 계획이다.
당첨자는 추첨 후 별도 공지를 통해 발표할 예정이다. 참여 방법과 세부 내용은 '오르GO 함양' 공식 앱과 함양관광 인스타그램에서 확인할 수 있다.
yun0114@newspim.com