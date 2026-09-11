에어로케이, 다낭 골프장과 맞손…청주~다낭 골프 수요 공략

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공이 10일 다낭서 몽고메리 링크스와 협약했다
- 청주~다낭 노선과 골프 상품 연계한 공동 마케팅을 추진했다
- 골프장 홍보와 혜택 제공으로 골프 수요 확대에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 에어로케이항공이 베트남 다낭 현지 골프장과 손잡고 청주~다낭 노선의 골프 여행 수요 확대에 나선다.
에어로케이는 지난 10일 베트남 다낭에서 몽고메리 링크스 골프클럽과 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양사는 청주~다낭 노선과 골프 상품을 연계한 공동 마케팅을 추진한다.
골프장 내 홍보 배너 설치와 양사 고객 대상 혜택 제공, 골프 여행상품 개발 등이 주요 협력 내용이다.
또 공동 프로모션을 진행할 경우 항공권과 골프 관련 혜택을 상호 지원하고 골프대회와 팸투어, 인플루언서 콘텐츠 제작 등도 함께 검토할 계획이다.
에어로케이는 이번 협약을 계기로 다낭 현지 골프 고객과의 접점을 넓히고 관련 여행 수요를 청주~다낭 노선 판매로 연결한다는 방침이다.
에어로케이 관계자는 "몽고메리 링크스와의 협력을 통해 청주~다낭 노선의 골프 수요를 적극 공략하겠다"며 "항공과 골프를 연계한 상품을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
gyun507@newspim.com