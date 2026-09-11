U-18 야구대표, 亞선수권서 일본에 3-2 역전승...결승행 눈앞

AI 핵심 요약beta
- 정윤진 감독의 한국 U-18 야구대표팀이 11일 일본을 3-2로 꺾었다.
- 4회 이호민의 솔로포로 추격했고 6회 이호민의 결승 2루타로 뒤집었다.
- 하현승이 3이닝 무실점으로 막아 한국은 슈퍼라운드 2승 선두다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 18세 이하(U-18) 야구대표팀이 일본을 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀다.
정윤진(덕수고) 감독이 이끄는 한국은 11일 대만 타이베이돔에서 열린 제14회 아시아청소년야구선수권대회 슈퍼라운드 1차전에서 일본을 3-2로 제압했다. 조별리그 대만전 승리를 안고 진출한 한국은 슈퍼라운드 2승 무패를 기록하며 단독 선두로 나섰다.
출발은 불안했다. 선발 박근서(서울디자인고)가 1회말 오노 순스케에게 1타점 2루타를 맞는 등 연속 적시타를 허용해 2점을 먼저 내줬다. 2회말에도 구원 윤예성(인창고)이 연속 볼넷을 내주며 1사 만루 위기에 몰렸다.
벼랑 끝에서 마운드에 오른 김민훈(광주진흥고)이 분위기를 반전시켰다. 김민훈은 일본의 중심 타선을 연속 삼진으로 돌려세우며 추가 실점을 막았다. 김민훈은 2.2이닝 1피안타 무실점 역투로 추격의 발판을 놓았다.
타선에서는 4번 타자 이호민(경남고)의 방망이가 불을 뿜었다. 이호민은 0-2로 뒤진 4회초 2사 주자 없는 상황에서 스기모토 마히로를 상대로 좌월 솔로 홈런을 터뜨려 추격의 포문을 열었다.
외야진의 호수비도 빛났다. 4회말 2사 1루에서 중견수 박보승(경남고)이 우중간을 가르는 이시다의 타구를 몸을 날려 잡아내며 추가 실점 위기를 지워냈다.
정윤진 감독은 5회말 에이스 하현승(부산고)을 투입하며 승부수를 던졌다. 나흘 전 대만전에서 90구를 던지고 사흘만 쉬고 등판한 하현승은 최고 시속 150km의 강속구를 앞세워 일본 타선을 압도했다.
기다리던 역전은 6회초에 완성됐다. 선두 타자 조희성(유신고)의 볼넷과 황성현(덕수고)의 희생번트로 만든 1사 2루. 엄준상(덕수고)이 우중간을 가르는 적시 2루타로 2-2 동점을 만들었다. 이어 타석에 들어선 이호민이 좌선상 안에 떨어지는 결승 적시 2루타를 터뜨리며 승부를 뒤집었다.
남은 7회까지 마운드를 지킨 하현승은 3이닝 동안 단 한 명의 출루도 허용하지 않고 5탈삼진 퍼펙트 피칭으로 1점 차 승리를 지켜냈다.
한일전을 승리로 장식한 한국은 12일 오후 2시 30분 약체 필리핀과 슈퍼라운드 2차전을 치른다. 필리핀을 제압하면 조 1위로 결승전에 직행한다.
psoq1337@newspim.com