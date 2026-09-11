LX, AI 전략위원회 출범…전사적 혁신전략 고도화

AI 핵심 요약beta
- 한국국토정보공사가 11일 AI 전략위원회를 출범했다
- 전사 AI 전략과 실행체계를 마련해 생산성 높이려 했다
- 대국민서비스 전환·고도화로 AX에 선제 대응하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2026년 AI챔피언 해커톤 대상 수상작 기반 대국민서비스 시연
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX)가 인공지능을 활용한 업무혁신과 대국민서비스 강화를 위해 전사 차원의 AI 전략 수립과 실행체계 마련에 나선다고 11일 밝혔다.
한국국토정보공사는 공공기관의 인공지능 전환(AX) 요구에 선제적으로 대응하고 업무 생산성을 높이기 위해 어명소 사장을 위원장으로 하는 '인공지능(AI) 전략위원회'를 구성했다.
이날 출범한 AI 전략위원회는 ▲AI 혁신전략 추진 방향 및 실행과제 적정성 점검 ▲정책·기술 환경 변화에 따른 전략 조정 ▲AI 기반 대국민서비스 발전 방향 및 구체화 방안 등을 중점적으로 논의했다.
특히 행안부 주관 '2026년 인공지능(AI)챔피언 해커톤 대회'에서 대상을 받은 과제를 바탕으로 실제 대국민서비스 전환을 위한 계획을 공유하고 서비스 시연도 진행했다.
위원들은 시연된 서비스가 국민이 체감할 수 있는 수준으로 활성화될 수 있도록 보완사항과 발전 방향에 대한 자문을 제시했다.
LX는 AI 전략위원회에서 나온 전문가 의견을 토대로 AI 혁신전략을 고도화하고 추진과제의 성과 측정, 데이터 관리전략 수립 등을 통해 지속 가능한 AI 전환을 추진할 방침이다.
어명소 사장은 "AI 전략위원회는 LX가 디지털 국토 리더로 한 단계 더 도약하기 위한 중요한 이정표"라며 "AI 전환이 구호에 머물지 않고 실질적인 업무혁신과 대국민서비스 품질 향상으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com