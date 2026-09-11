광양 시민단체 "정부, 4대 항만공사 통합 추진안 철회하라"

AI 핵심 요약beta
- 광양 시민단체가 11일 항만공사 통합 철회를 요구했다.
- 통합 시 광양항 자율성과 지역 대응력이 약화된다고 했다.
- 독립성 보장과 일방적 법 개정 중단을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 광양지역 시민단체가 정부의 4대 항만공사 통합 추진안에 대해 철회를 요구했다.
광양항의 운영 자율성을 약화하고 국가균형발전에 역행할 수 있다는 이유에서다.
광양시민연대 항만공사 통합반대 추진위원회는 11일 광양시청에서 기자회견을 열고 '한국항만공사(가칭)' 설립 방안의 중단을 요구했다.
추진위는 "통합 이후 기획·정책 권한이 중앙 본사에 집중되면 광양항은 지역 산업 수요에 대응하던 자율성을 잃고 하부 조직으로 전락할 수 있다"고 주장했다.
이어 "광양항이 철강·석유화학·이차전지 등 핵심 산업의 수출입 물류 거점인 만큼 항만별 산업 연계성과 특수성을 고려하지 않은 일률적 통합은 항만 및 국가 산업 경쟁력 저하로 이어질 수 있다"고 지적했다.
추진위는 "여수광양항만공사의 독립성과 자율경영 체계 보장, 배후 산업 연계 책임경영 강화, 지역사회 의견 수렴 없는 법 개정 논의 중단"을 요구했다.
chadol999@newspim.com