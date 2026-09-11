화성시, '2026 별별화성 Awards' AI CF 공모전 개최

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 11일 ‘2026 별별화성 Awards’ AI CF 공모전을 열었다.
- 공모는 AI 숏폼·AI CF·AI CM송 3개 부문으로 진행한다.
- 접수는 21일부터 10월 18일까지, 총상금은 6000만 원이다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 '2026 별별화성 Awards' AI CF 공모전을 개최한다고 11일 밝혔다.
올해 공모 주제는 '모두의 행복, 더 큰 화성'이다.
특히 공모 부문을 ▲AI 숏폼 ▲AI CF ▲AI CM송 3개 부문으로 확대해 영상 제작에 익숙하지 않은 시민도 음악을 활용해 참여할 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다.
접수는 오는 21일부터 10월 18일까지 공모전 공식 홈페이지에서 진행되며 대한민국에 거주하는 사람이면 지역·성별·연령·국적에 관계없이 누구나 참여할 수 있다.
본접수에 앞서 오는 14일부터 20일까지 사전 접수 행사를 운영한다.
공모전 공식 홈페이지에서 미리 참가 신청을 하면 부문과 규격 등 공모 관련 정보를 안내받을 수 있어 작품을 준비할 시간을 충분히 확보할 수 있다.
시는 총 21개 수상작을 선정할 예정이다.
총상금은 6000만 원으로 AI CF 부문 대상 수상자에게는 1000만 원을 수여한다.
수상작은 대외 전시뿐만 아니라 시 공식 유튜브와 사회관계망서비스(SNS), 스마트 행정게시대 등 다양한 시정 홍보 채널을 통해 선보일 예정이다.
시민이 직접 만든 작품을 화성특례시의 공식 홍보 콘텐츠로 활용해 시민 참여형 시정 홍보를 확대한다는 계획이다.
화성특례시는 2024년 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 생성형 AI을 활용한 CF 공모전을 선보인 데 이어 올해까지 3년 연속 AI 공모전을 개최하고 있다.
또 오는 11월 서울 코엑스에서 AI 엑스포 'MARS 2026'을 개최한다.
오석만 공보실장은 "AI는 이제 전문가만의 도구가 아니라 누구나 자신의 생각과 이야기를 표현할 수 있는 수단"이라며 "올해는 숏폼과 CM송을 공모 부문에 추가해 시민들이 보다 다양한 방식으로 참여할 수 있도록 한 만큼 각자가 생각하는 '모두의 행복, 더 큰 화성'의 모습을 창의적으로 담아내길 기대한다"고 말했다.
공모전에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com