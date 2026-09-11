포스코 광양제철소 유철종 파트장, 대한민국명장 선정

AI 핵심 요약beta
- 포스코 광양제철소 유철종 파트장이 11일 2026년 대한민국명장에 선정됐다.
- 유 파트장은 정밀제어·스마트 공정기술로 고급강 생산 경쟁력을 높였다.
- 그는 특허 84건과 제안 96건을 냈고 우수숙련기술자 3명도 뽑혔다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코 광양제철소 유철종 제강부 파트장이 2026년 대한민국명장에 선정됐다.
포스코 광양제철소는 유 파트장이 고용노동부의 2026년 대한민국명장에 선정됐다고 11일 밝혔다.
대한민국명장은 산업현장에서 최고 수준의 숙련기술을 보유한 기술인에게 수여하는 제도다. 올해 명장에는 유 파트장을 포함해 10명이 선정됐다.
유 파트장은 성분·온도 정밀제어 기술을 고도화하고 스마트 공정관리와 공정 단축 기술을 개발해 고급강 생산의 안정성과 원가 경쟁력 향상에 기여한 공로를 인정받았다.
그는 1991년 입사한 이래 특허 84건과 사내 우수제안 96건을 내며 제강기술 발전에 힘썼으며 2020년 우수 숙련기술자, 2024년 석탑산업훈장을 받은 바 있다.
광양제철소 이관용 제강설비부 과장과 노영준 EIC기술부 파트장, 포항제철소 장백석 압연설비1부 파트장도 우수 숙련기술자로 선정됐다.
chadol999@newspim.com