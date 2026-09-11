부산시의회, 추경 등 137건 안건 처리…제339회 임시회 폐회

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 11일 제339회 임시회를 마무리했다.
- 회기 동안 안건 137건을 심사해 112건 원안가결했다.
- 부산시·교육청 추경은 수정가결돼 확정됐다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = "부산시의회가 민생현안 책임지겠습니다."
부산시의회는 지난 28일부터 9월 11일까지 15일간 진행한 제339회 임시회를 11일 제4차 본회의를 끝으로 회기를 마무리했다고 밝혔다.
시의회는 이번 회기 동안 예산안 4건, 조례안 27건, 동의안 99건, 결의안 5건, 의견청취안 1건, 규칙안 1건 등 모두 137건의 안건을 심사했다. 회기 내내 예산과 제도 개선, 정책 동의안 등에 대한 검토에 중점을 뒀다.
심사 결과 부산광역시립학교 설치 조례 일부개정조례안 등 112건은 원안가결됐다. 부산광역시의회 인사청문회 조례 일부개정조례안 등 20건은 수정가결됐다.
이동노동자 편의점 쉼터 운영을 위한 업무협약 동의안 등 2건은 부결됐으며 2027년도 정기분 공유재산관리계획안 등 3건은 심사 보류됐다.
예산결산특별위원회는 부산시 제3회 추가경정예산안과 부산시교육청 제2회 추가경정예산안을 심사하면서 사업의 필요성과 시급성을 검토한 뒤 수정가결했다.
본회의 의결을 거쳐 확정된 추경 규모는 부산시 19조3687억 원, 부산시교육청 5조7926억 원이다.
이날 본회의에서는 12명의 의원이 5분 자유발언에 나서 민생·복지·교통·문화 등 분야별 현안에 대한 집행기관의 대응을 촉구했다. 앞서 열린 제1·3차 본회의에서도 5분 자유발언이, 제2·3차 본회의에서는 시정질문이 진행됐다.
제340회 임시회는 오는 29일 개회할 예정이다.
ndh4000@newspim.com