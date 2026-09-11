추미애, 추석 맞아 나눔 현장 찾아..."소외 이웃 돌보는 포용 사회 돼야"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 지사가 11일 수원서 나눔행사에 참석했다
- 소외 이웃을 돕는 포용사회 필요성을 강조했다
- 도내 취약계층 1만5000명에 11억 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경기사회복지공동모금회 명예회장 추대…"도내 나눔 문화 확산 적극 앞장설 것"
모금회, 추석 맞아 도내 취약계층 1만5000명에 생계비·물품 총 11억 원 지원
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 성장의 혜택에서 소외된 이웃에게 손을 내밀고 나눔을 실천하는 포용 사회로 나아가야 한다고 강조했다.
추미애 지사는 11일 수원 광교종합사회복지관에서 열린 경기사회복지공동모금회의 '2026년 풍성한 추석 사랑나눔 전달식'에 참석해 자원봉사자와 사회복지 관계자들을 격려하고 명절맞이 나눔 활동에 동참했다고 밝혔다.
이날 경기사회복지공동모금회 명예회장으로 추대된 추 지사는 "성장도 중요하지만 그 그늘을 돌아볼 줄 알아야 하고 성찰하며 고쳐나가는 일을 게을리하지 않는 사회여야 한다"며 "성장의 혜택을 누리지 못하는 소외된 이웃에게 손길을 내밀고 나눌 수 있는 제도와 시스템을 갖춘 포용 사회가 돼야 지속가능할 수 있다"고 강조했다.
이어 "경기도가 우리 이웃을 돌보는 데 인색하지 않고 넉넉하다고 자랑할 수 있도록 사랑의열매 홍보와 나눔 문화 확산에 적극 나서겠다"고 덧붙였다.
행사에는 권인욱 경기사회복지공동모금회 회장, 윤연희 경기도사회복지관협회 회장, 자원봉사자 등 50여 명이 참석했다. 참석자들은 저소득 가구에 전달할 먹거리와 생필품을 담은 추석 선물 꾸러미를 함께 포장했다.
경기사회복지공동모금회는 이번 추석을 맞아 도내 취약계층 1만 5000명에게 총 11억 원 규모의 지원을 펼친다. 대상자의 상황에 맞춰 생계비 7억 원과 명절 물품 4억 원을 지원해 경제적 부담을 덜어줄 예정이다.
추 지사는 명예회장 추대를 계기로 앞으로 도내 기부 문화 활성화와 소외계층 복지 증진을 위한 정책적 지원에 힘을 보탤 계획이다.
1141world@newspim.com