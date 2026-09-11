고흥문회화관서 '2026 양성평등 기념행사' 개최

AI 핵심 요약beta
- 고흥군여성단체협의회가 11일 양성평등주간 행사를 열었다.
- 행사에는 공영민 군수 등 300여명이 참석해 성평등 문화를 다졌다.
- 고흥군은 여성 취·창업 교실 등으로 참여 확대에 나서겠다 밝혔다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 11일 전남광주 고흥문화회관 김연수실에서 고흥군여성단체협의회 주관으로 '양성평등주간 기념행사'가 개최됐다.
고흥군에 따르면 이번 행사는 '같이해서 더 행복한 고흥, 같이 만드는 성평등 문화'를 주제로 열렸다.
공영민 고흥군수와 김민열 고흥군의회 의장, 기관·사회단체 관계자, 여성단체 회원, 군민 등 300여명이 참석했다.
식전공연을 시작으로 기념식, 유공자 표창, 퍼포먼스, 특강 등이 식순에 맞춰 진행됐다.
공 군수는 "양성평등은 차이를 존중하고 함께 참여하는 데서 시작된다"며 "누구나 일상에서 존중받고 역량을 발휘할 수 있는 고흥을 만들겠다"고 말했다.
군은 여성 취·창업 교실과 여성대학 운영, 가정폭력 예방 및 성평등 교육 등을 통해 여성의 사회 참여 기회 확대와 성평등한 지역사회 조성에 나설 방침이다.
chadol999@newspim.com