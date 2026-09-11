과천시, 마사회와 손잡고 '과천 만원의 행복' 추진...상권 활성화 모색

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 14일부터 23일까지 만원의 행복 이벤트를 연다.
- 관내 가맹점 1만 원 이상 결제 영수증을 등록하면 된다.
- 인증 시 5000원 지역화폐 쿠폰을 10월 31일까지 쓸 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역화폐 가맹점 대상 카드·현금영수증 모두 인정…1인당 최대 2회 참여 가능
신계용 시장 "지역화폐 연계 이벤트로 침체한 골목상권에 자금 선순환 기대"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 한국마사회와 함께 상권 침체를 극복하고 소비 촉진을 도모하기 위해 오는 14일부터 23일까지 10일간 '2026 과천 만원의 행복' 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 '2026 과천 만원의 행복'은 관내 점포를 이용하는 시민 누구나 참여할 수 있는 상권 활성화 프로젝트다. 시는 시민들의 재방문과 이용률을 높여 소상공인의 실질적인 매출 증대와 지역경제 활성화를 이끌어낼 방침이다.
참여를 원하는 시민은 과천시 지역화폐(과천토리) 가맹점에서 1만 원 이상 결제한 영수증을 전용 누리집에 등록하면 된다. 인증이 완료되면 '경기지역화폐 앱'을 통해 5000 원 상당의 지역화폐 할인 쿠폰이 발급되며 해당 쿠폰은 오는 10월 31일까지 사용할 수 있다.
인증 가능한 결제 시간은 평일 오후 5시부터 10시까지, 주말은 오전 7시부터 오후 10시까지다. 카드 결제 영수증과 현금영수증 모두 인정되며 1인당 최대 2회(동일 점포 영수증은 1회 한정)까지 참여 가능하다.
신계용 과천시장은 "최근 원도심 재개발 등 급격한 환경 변화로 상권 매출이 감소하고 유동 인구의 발길이 저녁과 주말 소비로 온전히 이어지지 못하는 안타까운 상황"이라고 진단했다.
이어 신 시장은 "골목상권의 자금 선순환을 이끄는 지역화폐 연계 이벤트가 상권의 틈새를 메우고 침체한 지역 상권에 다시 불을 밝히는 마중물이 되길 기대한다"고 강조했다.
1141world@newspim.com