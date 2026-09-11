내 아이 건강한 양육법은?…대전교육청, 보호자 '마음 ON' 교육

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 11일 영유아 보호자 교육을 시작했다
- 김경일 교수는 적절한 좌절과 회복탄력성을 강조했다
- 시교육청은 11월까지 4회 교육과 상담을 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 영유아기 정서·심리 발달에 대한 보호자의 이해를 높이고 건강한 양육을 돕기 위한 교육을 시작했다.
시교육청은 11일 대전교육과학연구원에서 지역 영유아 보호자 250여 명을 대상으로 2026년 영유아 정서·심리 발달 이해 교육 '마음 ON' 첫 번째 교육을 진행했다고 밝혔다.
'마음 ON'은 보호자가 영유아기의 정서·심리 발달 특성을 이해하고 이를 바탕으로 건강한 양육 환경을 조성할 수 있도록 마련한 교육 프로그램이다.
오는 11월까지 총 4회에 걸쳐 진행는 교육은 김경일 교수, 최민준 소장, 하정훈 원장, 조선미 교수 등 분야별 전문가가 강연자로 나서 실제 양육 과정에서 보호자들이 겪는 다양한 고민을 주제로 이야기를 나눌 예정이다.
첫 교육에서는 아주대학교 심리학과 김경일 교수가 '적절한 좌절, 아이의 마음을 키우는 부모의 심리학'을 주제로 강연했다.
김 교수는 부모가 자녀를 직접 도와야 할 상황과 아이 스스로 해낼 수 있도록 기다려야 할 때를 구분하는 방법을 설명하고 시행착오를 겪는 과정에서 아이가 회복탄력성을 키울 수 있도록 돕는 양육의 중요성을 짚었다.
교육과 함께 보호자를 위한 심리 해석 체험 공간도 마련됐다. 사전 신청자를 대상으로 자녀 기질검사와 개별상담을 진행해 자녀의 특성을 이해하고 양육 방식을 돌아볼 수 있는 기회도 제공했다.
오석진 교육감은 "영유아기는 감정을 조절하고 다른 사람과 관계를 맺는 힘을 키워가는 시기로, 이때의 정서적 안정이 이후 건강한 성장과 발달의 중요한 밑바탕이 된다"며 "앞으로도 영유아기 마음건강에 대한 보호자의 이해를 높이고 양육에 실질적인 도움이 될 수 있는 지원을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com