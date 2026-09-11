"내 꿈도 홈런칠래요"...대전관평초, 야구 전설과 '티볼교실' 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전관평초는 11일 장종훈과 티볼 수업을 열었다
- 학생들은 타격·수비·경기를 체험하며 야구를 배웠다
- KBO는 용품을 지원해 학교체육 활성화를 도왔다
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학생들 협동심·도전 의지·자신감 키워
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전관평초등학교 학생들이 프로야구 전설과 함께한 특별한 체육 수업을 통해 미래에 대한 꿈과 도전의지를 키웠다.
11일 대전시교육청에 따르면 관평초등학교는 이날 한국야구위원회(KBO)가 주최하는 '찾아가는 티볼 교실'을 열고 학생들에게 야구를 친숙하게 접하고 직접 체험할 수 있는 기회를 제공했다.
이번 티볼 교실은 학생들의 학교체육 참여를 활성화하고 유소년 야구 저변을 확대하기 위해 마련됐다.
이날 수업에는 프로야구 한화이글스 영구결번 선수이자 한국 야구를 대표하는 장종훈 선수가 일일 강사로 참여해 학생들의 큰 관심을 받았다.
장종훈 선수는 학생들의 눈높이에 맞춰 배트를 잡는 방법과 올바른 타격 자세 등을 직접 시범 보이며 야구의 기본기를 알기 쉽게 지도했다.
수업에서는 타격 지도와 함께 공을 던지고 받는 기본 수비 활동, 모둠별 티볼 경기도 진행됐다. 학생들은 팀을 이뤄 서로 응원하고 협력하며 경기에 참여했고, 스포츠를 통해 협동과 배려의 가치를 배웠다.
이와 함게 KBO는 학생들이 학교에서도 티볼 활동을 지속할 수 있도록 배팅 네트, 글러브, 배트, 팀 조끼 등 다양한 티볼용품을 무상 지원했다.
박근숙 교장은 "학생들이 방송으로만 보던 장종훈 선수를 직접 만나 함께 운동할 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "이번 티볼 교실이 스포츠의 즐거움을 느끼고 건강한 학교생활을 이어가는 소중한 경험이 됐기를 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com