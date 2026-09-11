AI부터 제조·물류까지…산업인력공단, 우수 인재양성 자격 운영하는 기업 7곳 선정

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부와 공단이 11일 기업자격 우수사례를 발표했다.
- HD건설기계 대상, SK와 포스코GYS테크 금상을 받았다.
- 기업자격으로 현장역량 강화와 경쟁력 제고를 도모했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부와 한국산업인력공단은 11일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 '2026 기업자격 정부인정 우수사례 발표대회'를 열었다고 밝혔다.
노동부와 공단은 기업자격 정부인정 사업에 참여하고 있는 기업 77곳 가운데 7곳을 최종 선정했다. 기업자격의 운영체계와 현장 활용성, 근로자의 직무역량 향상, 운영성과 및 자격 취득자에 대한 사후관리 등을 종합적으로 살폈다는 설명이다.
심사 결과 대상에 HD건설기계, 금상에는 SK와 포스코GYS테크가 선정됐다. 에이텍과 엘엑스판토스는 은상을, CJ프레시웨이는 동상을 받았다.
HD건설기계는 건설기계 산업의 전동화 전환에 대응해 '건설기계 고전압 취급 및 안전관리' 기업자격을 개발·운영하고 있다.
해당 자격은 전기 굴착기와 전동 지게차 등 전동화 건설장비가 확대되면서 고전압 시스템을 안전하게 취급하고 정비할 수 있는 전문인력 필요성이 커져 마련됐다.
노동부와 공단은 이를 기존 단순 교육 중심 인력양성에서 벗어나 전동화라는 산업기술 변화에 맞춰 기업이 필요한 전문역량을 정의하고 이를 실제 평가와 자격으로 연결한 사례라고 평가했다.
포스코GYS테크는 현장정비기술을 체계적으로 관리하기 위한 '벨트 컨베이어 정비 마스터'와 '철도 정비 마스터' '중량물 인양 마스터' 종목을 운영하고 있다. AI를 활용해 약 5000개 문항의 문제은행을 구축하고 CBT 필기시험과 실기평가를 실시해 실제 현장에서 수행할 수 있는 역량을 검증하는 방식이다.
기업자격 정부인정 우수사례 발표대회는 산업현장에서 필요한 직무역량을 기업이 직접 발굴·육성하고, 근로자 직무능력향상을 도모하기 위해 2017년부터 매년 열리는 행사다.
기업자격 정부인정은 기업이 자체적으로 개발·운영하는 자격 가운데 일정한 요건을 갖춘 자격을 정부가 인정하는 제도다. 기업은 산업과 직무 특성에 맞는 교육훈련과 평가를 통해 근로자의 직무역량을 체계적으로 개발해 기업 경쟁력을 높이고, 근로자는 자신이 보유한 직무 역량을 보다 체계적으로 확인하고 활용할 수 있다.
이병훈 산업인력공단 이사장은 "정부가 인정한 기업자격의 우수사례를 실제로 확인할 수 있는 좋은 기회였다"며 "급변하는 산업현장의 수요에 발맞춰 근로자가 필요한 역량을 적시에 향상할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
sheep@newspim.com