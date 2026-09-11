티빙, 콘텐츠 팬덤 소통 공간 '팬톡' 공개…"시청 전후 대화까지 확장"

AI 핵심 요약beta
- 티빙이 11일 콘텐츠 커뮤니티 ‘팬톡’을 선보였다.
- 팬톡은 작품별 채팅방에서 24시간 소통하게 했다.
- 티빙은 팬톡으로 참여형 플랫폼 경쟁력을 키우겠다 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 티빙이 콘텐츠를 중심으로 이용자들이 24시간 자유롭게 소통할 수 있는 커뮤니티 기능 '팬톡'을 선보인다.
'팬톡'은 콘텐츠마다 전용 채팅방을 개설해 이용자들이 한데 모여 대화를 나눌 수 있는 공간이다. 공통의 관심사를 바탕으로 팬덤을 형성하고 실시간으로 교류하며 콘텐츠를 한층 다채롭게 즐길 수 있도록 마련됐다. 또한 이용자 커뮤니티를 플랫폼 안으로 모아 콘텐츠 몰입도를 높이는 동시에, 콘텐츠 감상과 소통을 한 곳에서 즐길 수 있도록 이용자 편의성을 강화했다.
'팬톡'의 강점은 회차 공개 시점이나 이용 환경에 구애받지 않는 상시 소통이다. 이용자들은 회차 공개 전에 예고편을 보며 관전 포인트와 기대감을 나누고, 본편 스트리밍 중에는 생생한 리액션을 공유한다. 공개 이후에도 미공개 컷 분석, 명장면 해석, 과몰입 후기 등 2차 담론을 자발적으로 이어가며 소속감과 연대감을 쌓을 수 있다. 이를 통해 티빙은 단순한 OTT 플레이어를 넘어 참여형 플랫폼으로의 경쟁력을 공고히 할 계획이다.
티빙은 현재 '팬톡'을 '코미디 숏리그', '가왕쇼', '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에 선제적으로 적용해 활발히 운영 중이다. 이용자들은 한 공간에 모여 무대 퍼포먼스에 대한 감상, 출연진 응원, 에피소드별 리뷰 등을 실시간으로 공유하며 뜨거운 호응을 보내고 있다.
티빙 관계자는 "'팬톡'은 콘텐츠를 시청하는 순간에 머물렀던 이용자들의 반응을 시청 전후의 소통으로 확장하는 연결 고리"라며 "적용 콘텐츠를 순차적으로 확대해 티빙 안에서 콘텐츠별 대화와 팬덤 교류가 끊김 없이 이어지는 환경을 만들어가겠다"고 전했다.
moonddo00@newspim.com