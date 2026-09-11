양주시, 조소앙기념관 10주년 기념식 개최

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 10일 조소앙기념관 10주년 기념식을 열었다.
- 행사는 조소앙 서거 68주기 추모제와 함께 진행됐다.
- 시는 삼균주의 정신과 항일운동 계승을 다짐했다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 지난 10일 조소앙기념관에서 '조소앙기념관 10주년 기념식 및 서거 68주기 추모제'를 개최했다고 11일 밝혔다. 이날 행사에는 정덕영 양주시장을 비롯해 국가보훈부, 광복회 관계자 및 각급 기관·단체 인사, 유가족, 시민 등 200여 명이 참석했다.
행사는 국민의례를 시작으로 조소앙 선생 약력 보고, 감사패 수여, 기념사 및 추모사, 헌화 및 분향 순으로 진행됐다. 참석자들은 조소앙 선생의 생애와 업적을 되새기며 조국의 독립과 민족의 자주·평등을 위해 헌신한 뜻을 기리는 시간을 가졌다.
조소앙 선생은 대한민국 임시정부 외무부장과 의정원 의장을 역임하며 독립운동과 외교 활동을 주도했다. 또 한국독립당 창당과 삼균주의 이론을 통해 독립 이후 국가 건설의 방향을 제시한 사상가로 평가받는다.
1919년에는 스위스 루체른에서 열린 만국사회당대회에 참여해 국제사회에 한국의 독립 의지를 알리는 데 힘썼으며 이러한 공로를 인정받아 1989년 대한민국장을 서훈받았다. 선생의 가문에서는 형제와 가족을 포함해 모두 14명이 독립운동 관련 포상을 받았다.
정덕영 양주시장은 "조소앙 선생께서는 일제강점기 조국의 독립을 위해 온몸을 바치셨을 뿐만 아니라, 독립 이후 모든 국민이 고르게 잘사는 나라를 만들기 위한 국가 비전까지 제시하신 위대한 독립운동가"라며 "오늘 우리가 누리는 자유와 평화, 그리고 대한민국의 발전은 선열들의 희생과 헌신 위에 세워졌음을 잊지 않겠다"고 말했다.
양주시는 이번 행사를 계기로 조소앙 선생의 독립운동 업적과 삼균주의 정신을 널리 알리고 조소앙 선생 가문의 항일운동 정신을 시민들과 함께 계승·발전시켜 나갈 계획이다.
asj7376@newspim.com