김영훈 노동부 장관 "산업전환 중심은 사람…일자리 키울 수 있다"

AI 핵심 요약beta
- 김영훈 장관이 11일 울산 조일공업서 간담회 열었다
- 조일공업은 자동화·전기차 전환 속 고용 37% 늘렸다
- 정부는 산업전환 과정의 직무전환·AI 인력 지원 강화했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 11일 "산업전환의 중심은 기술이 아니라 사람이어야 한다"고 강조했다.
김 장관은 이날 울산 북구 조일공업에서 간담회를 열고 중소 제조기업의 산업전환 과정에서 필요한 지원에 대해 현장 의견을 들었다.
조일공업은 공정 자동화와 전기차 부품 사업 전환을 추진하면서도 4년간 고용을 37% 늘린 자동차 부품 중소기업이다. 2007년부터 프레스·용접 등 공정에 로봇 자동화를 도입해 생산성과 품질 경쟁력을 높이고, 최근 전기차 배터리팩 케이스 등으로 사업 영역을 확장하면서 고용을 늘렸다.
실제로 조일공업 규모는 2022년 97명에서 2025년 128명, 올해 9월 기준 133명으로 2022년 대비 37% 증가했다. 회사는 2030년까지 40여명을 추가 채용할 예정이다.
간담회에서는 내연기관차 부품 공정에서 근무해 온 중장년 숙련노동자(노사협의회 근로자대표)가 참석해 직무전환 경험을 공유했다.
조일공업 노·사는 숙련 인력 직무전환, 인공지능(AI) 전문 인력 확보, 새로운 설비에 맞는 안전기준 정립 등 공정 자동화 및 사업전환 과정에서 어려움을 이야기하고 필요한 지원을 건의했다.
산업전환 컨설팅 전문기관인 중소벤처기업진흥공단은 울산 지역 부품 협력사의 미래차 전환 현황과 지원 과제를 설명했다.
김 장관은 "조일공업은 공정 자동화와 미래차 사업으로 전환하면서 오히려 고용을 늘렸고, 이는 노사가 어떻게 대응하느냐에 따라 산업전환이 일자리를 키우는 과정이 될 수 있음을 보여준다"고 밝혔다.
이어 "산업전환이 청년에게 새 일자리를 제공하는 동시에, 오랜 경험을 가진 중장년 노동자의 숙련이 새로운 기술과 결합하여 계속 빛을 발할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com