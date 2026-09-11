사카구치 켄타로·이준기, '키드냅 게임' 아시아 7개 도시 생존 서바이벌

AI 핵심 요약beta
- 사카구치 켄타로와 이준기가 10월 6일 첫 방송되는 키드냅 게임에 출연했다.
- 아시아 7개 도시서 벌어진 납치 사건과 열흘 제한 생존전이 그려졌다.
- 단 한 명만 살아남는 게임 속 치열한 두뇌 싸움이 예고됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사카구치 켄타로와 이준기가 소중한 사람을 구하기 위한 가혹한 생존 게임에 뛰어든다.
오는 10월 6일 첫 방송되는 채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'은 서울, 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 마닐라, 나하 등 아시아 7개 도시에서 동시다발적으로 발생한 전대미문의 납치 사건을 다룬 스릴러다. 한국, 일본, 홍콩 공동 제작으로 완성된 글로벌 프로젝트이자, 탄탄한 연기력으로 양국을 대표하는 두 톱배우 사카구치 켄타로와 이준기의 첫 만남으로 기대를 모으고 있다.
공개된 1차 티저 영상은 서울과 도쿄를 비롯해 타이베이, 싱가포르, 방콕, 마닐라, 나하까지 이번 사건의 무대가 될 아시아 7개 도시를 차례로 비춘다. 이어 피해자 가족들에게 "사랑하는 사람을 위해 어디까지 할 수 있는가?"라는 의문의 메시지가 전달되고, 소중한 사람을 살리기 위해 가혹한 룰 앞에 서게 된 7명의 참가자에게 단 열흘이라는 제한 시간이 주어지며 예측 불허의 심리 서바이벌이 시작된다.
단 한 명만이 살아남는 극한의 상황 속에서, 소중한 사람을 지키기 위해 사투를 시작하는 도쿄 형사 니이데 토시로(사카구치 켄타로)와 은퇴 의사 한기주(이준기)를 비롯해 벼랑 끝에 몰린 참가자들이 펼쳐낼 치열한 두뇌 싸움과 거대한 미스터리 서바이벌에 대한 기대감을 한층 끌어올린다.
이들과 함께 생존 게임을 펼칠 참가자 라인업 역시 화려하다. 드라마 '상견니'로 국내에 얼굴을 알린 배우 가가연이 타이베이 참가자로 나서는 것을 비롯해, 캐리 웡이 싱가포르, 조엘 토레가 마닐라, 나루폰카몰 차이상이 방콕, 미츠시마 신노스케가 나하의 참가자로 분해 극의 스케일과 긴장감을 더할 전망이다.
제작진은 "1차 티저 영상을 통해 7개 도시를 관통하는 스케일과 '단 1명만 생존한다'는 잔혹한 게임의 서막을 열었다. 열흘이라는 제한 시간 속에서 소중한 이를 구하기 위해 선택의 기로에 선 인물들의 처절한 사투를 기대해 달라"고 전했다.
채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'은 10월 6일 화요일 밤 10시 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com