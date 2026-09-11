통신 3사, 아이폰18 고객 잡기…할인·AI 혜택 경쟁

AI 핵심 요약beta
- 통신3사가 12일 아이폰18 프로 사전예약에 돌입했다
- SK텔레콤은 단말 할인과 AI·콘텐츠 혜택을 내세웠다
- KT·LG유플러스도 보상·할부·AI 서비스로 맞섰다
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SKT AI 구독·KT '듀오' 출격·LGU+ 보이스피싱 탐지
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 통신3사가 애플 '아이폰18 프로' 시리즈 사전예약에 돌입하며 가입자 유치 경쟁에 나선다. 단말 할인과 중고폰 보상에 인공지능(AI) 서비스와 구독 혜택까지 더하며 차별화에 나섰다.
11일 통신업계에 따르면 통신 3사는 12일 오후 9시부터 아이폰18 프로와 프로 맥스 사전예약을 시작한다. 공식 출시는 18일이다.
SK텔레콤은 공식 온라인몰 T다이렉트샵에서 아이폰18 프로 시리즈 구매 고객에게 용량에 따라 최대 30만원의 단말 구매 이용권을 제공한다.
기존 단말을 반납하면 아이폰17 프로 256GB A급 기준 최대 122만원을 보상하고 추가 보상도 최대 15만원 제공한다. 현대카드 구매 고객에게는 36개월 무이자 할부를 처음 적용한다.
AI·콘텐츠 혜택도 강화했다. 다음달 18일까지 개통하면 '구글 AI Plus' 2개월과 티빙 광고형 스탠다드 4개월 이용권을 제공한다. 아이폰18 프로·프로 맥스 2TB 모델은 T다이렉트샵에서 단독 판매한다.
KT는 아이폰18 프로 시리즈를 비롯해 애플워치 시리즈12·울트라4, 에어팟5 등 애플 신제품 판매에 나선다.
애플의 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'도 다음달 16일부터 사전예약을 시작해 23일 출시한다. 아이폰 듀오는 펼치면 7.6형, 접으면 5.4형 화면을 사용할 수 있으며 A20 프로 칩과 eSIM 전용 설계를 적용했다.
LG유플러스는 공식 온라인스토어 사전예약 고객에게 최대 20만원의 단말 할인쿠폰을 지급한다. 기존 휴대폰을 반납하면 중고폰 가격에 최대 18만원을 추가 보상하며 삼성·현대카드로 결제하면 최대 36개월 무이자 할부를 제공한다.
AI 통화앱 '익시오'를 활용한 서비스도 앞세웠다. 통화 녹음·요약뿐 아니라 AI가 통화 중 보이스피싱 위험을 실시간 탐지하고 금융사와 연계해 이상거래를 안내한다. 24개월 뒤 후속 아이폰으로 교체할 경우 기존 단말 출고가의 최대 50%를 보상하는 프로그램도 운영한다.
통신 3사는 아이폰 신제품 출시를 계기로 단말 가격 부담을 낮추는 동시에 AI·콘텐츠·기기교체 서비스를 결합하며 고객 확보 경쟁을 벌이고 있다.
syu@newspim.com