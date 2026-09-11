[내일날씨] 일교차 주의...서울 한낮 28도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 12일 전국 대체로 맑다고 밝혔다.
- 아침 12~20도, 낮 24~30도라 했다.
- 전국 미세먼지 좋음, 일교차 주의다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 12일은 낮과 밤의 기온차가 커 건강 관리에 유의해야겠다.
11일 기상청에 따르면 오는 12일 전국이 대체로 맑은 가운데 가끔 구름이 많겠다.
아침 최저기온은 12~20도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 18도 ▲수원 17도 ▲춘천 13도 ▲강릉 15도 ▲청주 17도 ▲대전 16도 ▲전주 17도 ▲광주 17도 ▲대구 17도 ▲부산 20도 ▲울산 18도 ▲제주 23도다.
낮 최고기온은 24~30도로 예측된다. ▲서울 28도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 27도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 28도 ▲광주 30도 ▲대구 28도 ▲부산 28도 ▲울산 27도 ▲제주 28도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com