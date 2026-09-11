익산시, 독서·토론 '국어 영재 프로젝트' 운영…문해·사고력 향상

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 12일부터 더봄 국어 영재 프로젝트를 운영한다
- 초중생 16명을 선발해 무료 독서·토론 수업을 진행한다
- 문해력·사고력 향상과 사교육 부담 완화를 기대했다
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초·중학생 16명 대상 원광대 교수진 수업…선정도서 1인당 5권 탐구
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 지역 청소년의 문해력과 논리적 사고력을 높이고 사교육 부담을 덜기 위해 독서·토론 중심의 '2026년 더봄 국어 영재 프로젝트'를 오는 12일부터 운영한다고 11일 밝혔다.
교육발전특구 사업의 하나로 추진되는 이번 프로젝트는 독서를 바탕으로 자신의 생각을 논리적으로 표현하고 다른 사람의 의견을 이해하는 능력을 기르는 데 중점을 둔다.
지역 학생들에게 수준 높은 심화교육 기회를 무료로 제공해 교육 격차를 줄이고 학생과 학부모의 사교육 부담을 낮추는 것도 목표다.
교육은 오는 11월 14일까지 매주 토요일 오후 3시부터 5시까지 남중동 어울림플랫폼 2층 방과후학습관 '더봄'에서 총 9주간 진행된다.
참여 학생은 지난 5일 문해력 평가와 면접을 거쳐 선발한 초등학생 8명과 중학생 8명 등 총 16명이다.
수업에는 원광대학교 김대희 국어교육과 교수와 서덕민 교수 등 전문 강사진이 참여한다. 학생들은 1인당 5권의 선정도서를 읽고 내용을 심층적으로 탐구한 뒤 소그룹 독서 토론과 논술 수업에 참여한다.
독서·논술·말하기 분야 전문가 특강 2회와 일대일 논술 멘토링도 운영해 학생들의 글쓰기와 발표 능력을 체계적으로 키울 계획이다.
시는 학생들이 책을 읽고 자신의 생각을 정리한 뒤 토론과 글쓰기로 표현하는 과정을 통해 문해력과 사고력을 함께 높일 것으로 기대하고 있다.
이연주 익산시 교육협력과장은 "심층 독서와 토론 수업을 통해 지역 학생들이 문해력과 논리적 사고력을 키우고 창의융합형 인재로 성장하길 기대한다"며 "앞으로도 지역에서 수준 높은 교육을 받을 수 있도록 교육 격차를 줄이는 다양한 교육 모델을 발굴해 나가겠다"고 말했다.
한편 익산시는 2024년 교육부 주관 교육발전특구 시범지역으로 지정된 이후 익산교육지원청, 원광대학교 등과 협력해 다양한 교육혁신 사업을 추진하고 있다.
lbs0964@newspim.com