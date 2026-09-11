국민연금·LG AI연구원, 기금운용 AI 기술협력 MOU

AI 핵심 요약beta
- 국민연금이 11일 LG AI연구원과 MOU를 체결했다
- 양측은 기금운용 특화 AI 모델을 공동 개발한다
- 환율 분석 서비스 실증으로 업무 효율화에 나선다
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투자 AI 공동연구·실무협의체 운영, 기금운용 AI 활용 분야 단계적 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금공단(이하 국민연금)은 11일 서울 마곡에서 LG AI연구원과 기금운용 분야 인공지능(AI) 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약에 따라 양 기관은 국민연금의 기금운용 경험과 LG AI연구원의 AI 기술을 활용해 금융업무에 특화된 AI 모델과 서비스를 공동 개발하고 실제 기금운용 업무에서 실증할 예정이다.
협력 분야는 ▲기금운용 특화 AI 기반 환율 분석 서비스 개발·실증 ▲투자 관련 AI 기술 공동연구와 운용업무 적용 ▲실무협의체 및 교육 프로그램 운영을 통한 국민연금의 AI 활용 역량 강화 등이다.
첫 공동 과제로는 AI 기반 환율 분석 서비스를 개발한다. 다양한 거시경제 지표와 뉴스·리서치 자료 등 비정형 시장 정보에 LG AI연구원의 AI 기술을 적용해 환율 변동을 분석하고 실제 기금운용 업무에서 활용할 수 있는지 검증할 예정이다.
국민연금은 이번 협력을 통해 기존 정보 검색·요약 중심의 AI 활용에서 나아가 금융 분야에 특화된 AI 모델을 공동 개발하고 운용 현장에서 실증한다는 계획이다. 환율 분석 서비스를 시작으로 AI를 적용해 업무를 효율화할 수 있는 분야도 단계적으로 발굴할 예정이다.
LG AI연구원은 한국과 미국에 상장된 약 8000개 종목을 대상으로 변화 예측 점수와 금융시장 분석 정보를 제공하는 금융 AI 에이전트 '엑사원-BI'를 개발했다. 코스콤, 런던증권거래소그룹(LSEG) 등과도 금융 분야 AI 기술 협력을 진행해왔다.
이화영 LG AI연구원 상무는 "엑사원의 금융 분야 역량이 국내 최대 연기금의 운용 현장에서 검증받는 뜻깊은 기회"라며 "공공부문 AI 활용을 선도하는 모범 사례를 함께 만들어 가겠다"고 말했다.
서원주 국민연금공단 기금이사는 "이번 협약을 통해 AI 기술을 실제 업무에 적용하고 활용 가능성을 체계적으로 검증해 나갈 것"이라며 "환율 분석을 시작으로 AI 활용 분야를 지속적으로 발굴해 투자업무 효율화로 기금운용에 집중할 수 있는 환경을 조성하고 전문성과 효율성을 높여 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com