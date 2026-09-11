전남광주 '초광역 성장엔진 인재육성사업' 선정…4년간 600억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 11일 인재양성 사업에 선정됐다
- 4년간 최대 600억원을 받아 에너지 인재를 키운다
- 2800명 양성해 전력망·RE100·반도체 지원한다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 재생에너지와 전력망을 연계한 초광역 인재양성 사업을 본격화한다.
전남광주통합특별시는 11일 교육부의 '초광역 성장엔진 인재육성사업' 공모에 선정돼 4년간 최대 600억원을 지원받는다고 밝혔다.
이번 공모에는 전국 17개 지방정부가 제안한 19개 지방정부·대학·기업 협업모델이 경쟁을 벌였으며 이 가운데 6개 사업이 최종 선정됐다. 전남광주 모델에는 매년 최대 150억원이 투입된다.
사업은 지역의 풍부한 재생에너지 자원과 산업 기반을 활용해 에너지 분야 전문인력을 육성하는 것이 핵심이다. 4년 동안 모두 2800명의 융합인재를 양성해 지역 산업과 연계하는 초광역 인재 생태계를 구축한다는 구상이다.
국립목포대학교가 주관하는 '재생에너지 기반 지산지소형 K-그리드·RE100 융합 인재양성' 사업을 통해 재생에너지와 전력망 그리고 RE100 분야를 아우르는 맞춤형 인재를 배출한다.
특히 반도체와 인공지능(AI) 슈퍼클러스터 등 첨단산업 확대로 전력 수요가 급증하는 상황에서 재생에너지의 출력 변동성에도 대응할 수 있는 인력 기반을 마련한다. 서남권 반도체 메가프로젝트의 안정적인 전력공급 체계 구축에도 힘을 보탤 전망이다.
전남광주통합특별시는 공모 전 전남·광주앵커센터를 중심으로 참여 대학 설명회와 협의체 컨설팅을 진행하며 대학 간 연계와 초광역 협력체계를 구축해왔다.
전남·광주앵커센터 관계자는 "지역 현안을 인재양성 정책과 연결해 해결하는 시발점"이라며 "지역 산업과 인재가 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com