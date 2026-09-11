행안부-KB국민카드, 청년마을 지원 맞손…8곳에 2억원 사업화 자금

AI 핵심 요약beta
- 행안부와 KB국민카드가 11일 청년마을 지원 협약을 맺었다.
- 청년마을 8곳에 사업화 자금 2억원을 지원하기로 했다.
- 브랜드 고도화와 판로 확대 등 민간 전문성도 연계했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 KB국민카드가 지역 청년들의 자립과 정착을 돕기 위해 청년마을에 사업화 자금을 지원하고 브랜드 고도화와 판로 확대 등을 지원한다.
행안부는 11일 전북 익산시 청년마을인 '지구장이마을'을 방문해 KB국민카드와 청년마을의 지속가능한 성장과 지역 정착 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 민간의 금융 기반과 전문성을 활용해 청년들이 지역 자원을 토대로 지속가능한 사업과 일자리를 만들 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
청년마을은 청년들이 지역에서 살아보기와 일하기, 관계 맺기 등을 경험하며 지역에 정착하거나 다양한 활동을 만들어갈 수 있도록 지원하는 사업이다. 현재까지 전국에 총 61개 청년마을이 조성됐다.
양 기관은 협약에 따라 청년마을을 대상으로 상품 고도화와 브랜드 개선, 온·오프라인 판로 확대, 온라인 마케팅 등 사업 경쟁력을 높이기 위한 맞춤형 지원에 나선다.
KB국민카드는 올해 하반기 'KB 지역청년 온기나눔' 사업을 통해 청년마을 8곳에 총 2억원 규모의 사업화 자금을 지원할 예정이다.
행안부는 청년마을 사업과 민간 지원사업을 연계하고 지원 대상을 발굴하는 등 사업 성과 확산을 지원한다.
특히 양 기관은 단순한 재정 지원을 넘어 금융·브랜드·판로·서비스 등 민간의 전문성을 청년마을과 연결하는 협력 모델을 구축할 계획이다. 이를 통해 청년들이 지역에서 새로운 일자리를 만들고 지역사회와 관계망을 형성하며 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다.
진명기 행안부 자치혁신실장은 "청년마을은 청년들이 지역에서 새로운 가능성을 발견하고 지역의 문제를 함께 해결하며 성장할 수 있도록 돕는 중요한 정책"이라며 "KB국민카드와의 협약을 계기로 금융서비스, 판로 개척, 브랜드 고도화 등 민간의 역량이 청년마을과 연결돼 청년들의 자립과 성장을 실질적으로 뒷받침하기를 기대한다"고 말했다.
abc123@newspim.com