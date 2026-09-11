덱스터스튜디오, 日 포스트프로덕션협회와 AI 기반 VFX 기술 교류

AI 핵심 요약beta
- 덱스터스튜디오가 11일 JPPA 관계자들에 AI VFX 기술을 공유했다
- 덱스터는 제작 공정 전반에 AI를 적용하는 하이브리드 전략을 소개했다
- 양측은 AI 저작권 등 산업 과제와 협력 확대를 논의했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 콘텐츠 제작 기업 덱스터스튜디오가 일본 포스트프로덕션협회(JPPA) 관계자들을 대상으로 AI 기반 VFX(시각특수효과) 기술을 공유했다고 11일 밝혔다.
JPPA는 세타 히토시 협회장을 비롯해 16개 기관의 일본 주요 포스트프로덕션 및 콘텐츠 업계 관계자들을 덱스터에 파견했다. 양사 간 산업교류는 3년 연속 이어지고 있다.
회사에 따르면 덱스터는 이번 방문에서 AI를 활용한 VFX 제작 파이프라인 전략을 소개했다. 영상이나 이미지 생성을 넘어 작업 공정 관리, 소프트웨어 개발, 3D 모델링, 애니메이션 생성 등 포스트프로덕션 과정 전반에 AI를 적용하는 '하이브리드 방식'을 추진 중이다.
덱스터 R&D연구소 송재원 소장은 AI 기반의 리에이징(에이징, 디에이징), 페이스 스왑, 인페이팅 등 실제 제작 사례를 시연했다. 제작 공정 효율성과 완성도를 동시에 높이는 신규 파이프라인 구축 현황도 소개했다.
JPPA는 1993년 설립된 일본 포스트프로덕션 분야의 대표 기관이다. 영화·TV 프로그램·광고 등 영상 콘텐츠 산업의 140여 개 기업 및 기관이 회원사로 소속돼 있다.
덱스터와 JPPA는 VFX, DI(디지털 색보정), 음향 등을 중심으로 한일 산업 교류 및 공동 프로젝트 협력을 진행해왔다. 이는 일본 제작사 '에피스코프'와의 58억원 규모 VFX 기술 공급 계약 체결로 이어진 바 있다.
이번 방문에서는 AI를 통한 콘텐츠 제작 방식의 변화와 기술 적용 사례가 중점적으로 논의됐다. 덱스터 음향 스튜디오 라이브톤의 최태영 대표는 국내 첫 할리우드 음향 진출 영화인 '미키 17'을 비롯한 대형 영화·드라마·OTT 프로젝트의 음향 작업 노하우를 소개했다. 양사는 AI 기술 확산 과정에서 발생하는 AI 저작권 등 산업적 과제에 대해서도 의견을 나눴다.
덱스터 R&D연구소 송재원 소장은 "AI를 VFX 파이프라인에 도입하되, 높은 제작 효율과 창작자의 의도를 세밀하게 반영하는 하이엔드급 완성도를 동시에 구현하는 덱스터의 '하이브리드 방식'을 중점적으로 소개했다"면서 "영상이나 이미지를 단순 생성하는 것을 넘어, 작업 공정 관리, 자체 소프트웨어 개발, 3D 모델링이나 애니메이션 생성 등 포스트프로덕션 과정에서 이뤄지는 공정 전반에 AI를 적극적으로 도입하고 있는 점이 JPPA 관계자들의 호응을 얻었다"고 말했다.
nylee54@newspim.com