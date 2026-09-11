[특징주] 에스투더블유, 오픈AI 사이버보안 생태계 합류에 14%↑

AI 핵심 요약beta
- 에스투더블유가 11일 오픈AI 보안 생태계 합류 소식에 급등했다.
- 샌즈랩·한싹·모니터랩 등 보안주도 동반 강세를 보였다.
- 에스투더블유는 취약점 검증·위협모델링 협업을 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
샌즈랩 29.80%·한싹 25.92%↑ 등 보안주 동반 강세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 에스투더블유(S2W)가 오픈AI 주도 사이버보안 생태계에 합류한다는 소식에 11일 장 초반 강세를 보이고 있다. 샌즈랩과 한싹, 모니터랩 등 보안 관련 종목도 동반 상승세다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 45분 기준 에스투더블유는 전 거래일 대비 1670원(14.21%) 오른 1만3420원에 거래되고 있다. 같은 시각 샌즈랩(29.80%), 한싹(25.92%), 모니터랩(19.25%), 싸이버원(15.58%) 등도 큰 폭으로 올랐다.
에스투더블유는 전날 오픈AI가 주도하는 사이버보안 이니셔티브 '데이브레이크'의 글로벌 파트너 생태계인 '데이브레이크 디펜스 네트워크'에 참여한다고 밝혔다. 데이브레이크는 오픈AI의 프런티어 모델과 애플리케이션 보안 에이전트 '코덱스 시큐리티'를 기반으로 기업과 기관이 보안 취약점을 발견하고 검증·수정할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.
에스투더블유는 이번 합류를 통해 보안 취약점의 발견과 검증·해결을 비롯해 위협 모델링, 보안 조사 등의 업무를 수행할 예정이다. 기존에 보안 특화 언어모델과 AI 기반 보안 플랫폼을 개발하고 AI 취약점 진단과 모의해킹 등을 진행해온 경험을 바탕으로 오픈AI의 사이버보안 역량과 연계 영역을 넓힌다는 구상이다.
향후에는 오픈AI의 프런티어 사이버 역량과 에스투더블유의 시큐리티 가드레일, 자율형 AI 에이전트 등 자체 기술을 연계하는 방안을 검토한다. AI 레드티밍 등 관련 사업에서의 활용 가능성도 함께 모색할 계획이다.
rkgml925@newspim.com