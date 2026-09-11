'겸직 논란' 용혜인 "제 정치적 결정에 여러 의견 잘 알아…국민만 보고 설명할 것"

AI 핵심 요약beta
- 용혜인 후보자는 11일 겸직 논란에 국민께 설명하겠다고 했다
- 의원직 유지 방침엔 여러 의견을 안다며 무겁게 듣는다고 했다
- 성평등 경력 부족 지적엔 의정활동을 근거로 해명했다
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겸직 적절성 재차 묻자 "추가 설명"…일부 질문엔 답 안 해
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 용혜인 성평등가족부 장관 후보자는 장관 지명에도 기본소득당 의원직을 유지하겠다고 밝힌 것과 관련해 자신의 정치적 결정에 대한 여러 의견을 알고 있다며 향후 국민들에게 필요한 설명을 하겠다는 입장을 밝혔다.
용 후보자는 11일 오전 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하면서 기자들과 만나 "십여일 만에 처음으로 설명한 것이기 때문에 국민께서 살펴봐 주실 거라고 생각한다"며 이같이 밝혔다.
용 후보자는 장관 후보자 지명에 대한 반대 여론이 70%를 넘는다는 지적에 대해 "10여일 만에 처음으로 설명한 것이기 때문에 국민께서 살펴봐 주실 거라고 생각한다"고 답했다.
이어 "국민만 믿고 의정활동을 했던 것처럼 국민만 보고 필요한 부분들을 설명해 나가겠다"고 말했다.
국회의원과 장관 겸직 문제에 대해서는 비판 여론을 의식하고 있다는 입장을 밝혔다.
앞서 용 후보자는 의원 겸직과 관련해 현행법이 허용하고 있다는 원칙을 강조한 바 있다. 이에 '장관 후보자에게는 법 이상의 기준이 필요한 것 아니냐'는 질문에 "저의 정치적 결정에 대해서는 여러 의견을 잘 알고 있다"며 "저 역시도 무겁게 듣고 있다"고 말했다.
그러면서도 언론에 자신을 둘러싼 정책과 각종 의혹의 사실관계를 공정하게 살펴봐 달라고 요청했다.
용 후보자는 "제가 요청드리는 것은 정책적인 부분이나 국민의힘에서 제기하는 가족정당과 유령사무실 같은 부분에 대해서 공정하게 사실관계를 봐달라는 것"이라고 설명했다.
다만 겸직 자체의 적절성에 대한 구체적인 답변은 내놓지 않았다. 재차 겸직 문제에 대한 입장을 묻자 "추가적으로 설명드리도록 하겠다"며 즉답을 피했다.
이후 "다시 청문위원이 됐을 때 똑같이 '불법이 아니다'라고 답하는 후보자들에게 반박할 수 있겠느냐", "여전히 겸직이 문제가 없다고 생각하느냐"는 질문에는 답하지 않았다.
전날 기자회견 이후 대통령실에서 별도의 연락을 받았는지, 해명을 계기로 2030세대의 마음이 돌아섰다고 보는지에 대한 질문에도 별다른 답변을 하지 않고 사무실로 들어갔다.
용 후보자는 전날 오전 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 돌연 출근하지 않았다. 그는 청문회 준비를 위해 자료 검토에 집중하고 싶다는 뜻을 전날 준비단에 전달한 것으로 파악됐다.
같은 날 오후에는 관련 입법과 의정활동을 제시하며 성평등 분야 경력이 부족하다는 지적에 대해 해명하는 기자회견을 국회에서 열었다.
용 후보자는 해당 기자회견에서 일·가정 양립과 청소년·가족정책, 젠더폭력 분야에서 꾸준히 의정활동을 해왔다고 강조했다. 육아 관련 법안과 생활동반자법, 친밀관계폭력처벌법 등을 발의하고 가정 밖·학교 밖 청소년 지원과 젠더폭력 대응 개선에도 나섰다는 설명이다.
과거 비공개 정파인 이른바 '언더조직' 참여 사실은 인정했지만 성차별적·위계적 문화에 동조하거나 문제 제기를 방조했다는 주장에는 선을 그었다. 그러면서 "후보자 검증은 필요하지만 사실관계상 문제가 없는 사안까지 논란을 이어가서는 안 된다"고 했다.
jane94@newspim.com