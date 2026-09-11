NH농협생명, 부모님 안부·인지건강 살피는 '안심돌봄 콜' 시범운영

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명이 14일부터 안심돌봄 콜 시범운영했다
- 전문 간호사 안부전화와 AI 인지 모니터링을 결합했다
- 2027년 초 NH헬스케어 앱 정식 출시를 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 오는 14일부터 약 3개월간 부모님의 일상 안부와 인지 건강을 살피는 '안심돌봄 콜' 서비스를 시범운영한다고 11일 밝혔다.
시니어 고객 대상 참여자 모집은 조기 마감됐으며, 시범 운영 결과를 바탕으로 서비스를 고도화한 뒤 2027년 초 NH헬스케어 앱을 통해 정식으로 출시할 예정이다.
'안심돌봄 콜'은 초고령화와 치매 인구 증가에 따른 가족 돌봄 수요에 대응해 마련된 비의료 건강관리 서비스다. 전문 간호사가 1대 1 안부전화를 실시해 부모님의 ▲식사 ▲수면 ▲복약 ▲인지 등을 종합적으로 확인한다. 상담 결과는 자녀에게 전달되며 필요한 경우 후속 상담을 통해 상급종합병원 예약 및 건강검진 우대 서비스를 신청할 수 있다. 정식 서비스에는 간호사 진료 동행과 차량 에스코트 등의 돌봄 서비스까지 연계할 예정이다.
특히 이번 서비스는 보험업계 최초로 안부전화에 AI 기반 인지 건강 모니터링 기능을 접목했다. 안부전화 과정에서 자연스럽게 수집된 음성 데이터 및 답변 패턴을 분석하여 부모님의 인지 건강 변화 추이를 모니터링하며, AI를 기반으로 발화속도·어휘·톤·회상 등의 언어지표를 분석해 인지 건강을 파악한다. 전문 간호사와 AI가 함께 일상 속 건강상태를 살피고, 필요시 전문의료기관의 정밀진단을 받을 수 있도록 돕는 것이 '안심돌봄 콜'의 특징이다. NH농협생명은 해당 서비스 방식에 대해 BM특허 출원을 준비중이다.
이번 서비스는 NH농협금융의 '농협금융 안심돌봄 프로젝트'의 목표와도 부합한다. NH농협생명은 시니어 맞춤형 상품을 출시하는 한편, 고객과 가족이 체감할 수 있는 치매 특화 비금융 서비스를 확대할 방침이다.
NH농협생명 관계자는 "치매는 환자 개인을 넘어 온 가족이 함께 대비해야 하는 문제인 만큼 보험의 역할도 단순 보장을 넘어 일상의 돌봄과 예방영역으로 확장돼야 한다"며 "이번 파일럿 운영을 통해 이용자의 다양한 의견을 수렴하고, 체계적인 서비스 이용 프로세스를 마련해 완성도 높은 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com