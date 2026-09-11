한진, 물류 현장에 AI 기술 접목...스마트 물류 전환 속도

AI 핵심 요약beta
- 한진이 11일 물류 현장 전반에 AI를 도입했다.
- AI 세이프티 가디언으로 위험행동을 실시간 감지했다.
- 위험건수 60% 줄였고 적재량 예측·챗봇도 운영했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 한진이 물류 현장 전반에 인공지능(AI) 기술을 적용하며 스마트 물류 전환에 속도를 내고 있다. 안전사고 예방부터 터미널 운영 효율화, 고객 응대까지 AI 활용 범위를 넓힌다는 전략이다.
한진은 물류 터미널의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 실시간으로 분석하는 'AI 세이프티 가디언'을 도입했다고 11일 밝혔다. 컨베이어 무단 횡단과 안전모 미착용, 보행자 통로 불법 주차 등 위험 상황을 감지하면 경광등과 음성으로 작업자에게 경고하고 안전관리 담당자에게 문자메시지를 보낸다.
한진은 지난 7월 말부터 수도권 10여 개 터미널을 시작으로 충청, 강원 등 전국 외곽지역 20여 곳에 시스템 구축을 완료했다. 안전관리에 취약할 수 있는 소규모 택배 터미널을 중심으로 우선 적용했다.
시스템은 한진의 CCTV 영상 빅데이터를 바탕으로 휴데이터스가 개발한 영상분석 기술을 적용했다. 물류 현장의 작업 환경과 안전사고 유형을 분석해 기술을 고도화했으며, 다단계 필터링 기술로 오경보를 줄이고 위험상황을 정확히 식별할 수 있다. 도입 터미널에서는 주요 위험행동 발생 건수가 도입 전 대비 약 60% 감소했다.
한진은 현장 물류 운영과 고객 서비스 전반으로 AI 활용을 확대하고 있다. 대전 메가허브 터미널에 적용된 'AI 기반 적재량 예측 시스템'은 택배 간선차량의 상·하차 진행상황을 실시간으로 파악해 작업종료 시점을 예측함으로써 차량 대기시간과 작업시간을 단축했다. 화물 이미지를 분석해 고객 문의에 응대하는 '체적 이미지 판독 AI 모델'과 생성형 AI 기술이 적용된 챗봇 '한지니'도 운영 중이다.
nrd@newspim.com